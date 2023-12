Messi rompe el silencio sobre su discusión con Lewandowski

Posteado en: Actualidad, Deportes

Leo Messi admitió estar molesto con el polaco por unas declaraciones tras el Balón de Oro 2021, lo que influyó en su actuación en el Mundial.

El diez argentino no votó a Lewandowski como The Best y el delantero manifestó su sorpresa, en palabras que no gustaron a Messi.

“A mí me habían molestado las declaraciones que había hecho Lewandowski. Porque yo cuando gané el Balón de Oro sentía de verdad lo que dije sobre él. Y que él hable de la manera que habló, la verdad que me molestó. Estaba molesto, creí que no correspondía lo que dijo. Estaba caliente. Lo volví a gambetear porque era él”, argumentó Leo Messi en su defensa en declaraciones a ESPN.

Su compañero Di María aseguró que Messi encaraba a propósito al ariete polaco para desquitarse. “Hasta mi abuela se dio cuenta que Messi encaraba a propósito a Lewandowski en el Mundial. Son cosas de él, que le quedan adentro a veces”.

“Cuando uno habla de él, te la termina tirando en una nota o te lo hace dentro de una cancha. Él habla así, de esa manera. Creo que es normal. Hay gente que a veces no lo respeta y no se dan cuenta que es el mejor jugador de la historia. No hay que decirle nada porque se termina encendiendo y es peor”, terminó de explicar el ‘Fideo’.

Ambos limaron asperezas en Barcelona, donde pudieron charlar y aclarar el supuesto malentendido.

La tensión quedó atrás en pos del esfuerzo común azulgrana, aunque Messi admitió haber estado muy enfadado con Lewandowski.

Con información de 20 MINUTOS