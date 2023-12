Nicky Jam habló de la cirugía que le hizo perder casi 50 kilos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El reconocido cantante y estrella del reggaeton, Nicky Jam, ha experimentado una notable transformación en su salud tras someterse a una cirugía de bypass gástrico hace seis meses. Este procedimiento consiste en la reducción del tamaño del estómago y su posterior conexión directa con el intestino delgado. A sus 42 años, Jam, cuyo verdadero nombre es Nick Rivera Caminero, reveló que su lucha constante con el sobrepeso ha sido un desafío en una industria que exige mantener una buena forma física para actividades como actuar en películas y protagonizar videoclips.

Por Infobae

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

El cantante de El Perdón se sintió inspirado a tomar esta decisión después de ver los resultados positivos de un amigo que se sometió a una operación similar. Aunque admitió haber tenido nervios previos a la cirugía, estaba convencido de la necesidad del cambio. Tras la operación, Jam ha logrado perder unos 50 kilogramos y aún continúa adelgazando, sobre todo gracias a otra de sus pasiones: el básquet.

“Juego al baloncesto todos los días. Soy un gran aficionado al baloncesto, y eso es lo que hago con mis amigos, dondequiera que viaje. Aquí tenemos una pista cubierta. Jugamos todos los días, y cada vez que jugamos al baloncesto, ¡creo que pierdo un kilo!”, declaró el músico.

Además de la cirugía y el deporte, Nicky Jam ha hecho cambios significativos en su dieta, pero sobre todo, en su relación con la comida. “Antes me despertaba y sólo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor. Me siento feliz. Me siento sano. Hace dos días me hice análisis de sangre y salí mejor que nunca”, expresó.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ