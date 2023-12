¿Por qué nunca se debería aplastar a una cucaracha?

Posteado en: En la Calle

Una de las mayores consecuencias de los cambios en las temperaturas es la proliferación de algunas especies de animales, tanto en las calles como en las viviendas. Por ejemplo, las cucarachas son una de las más desagradables y molestas para las personas, ya que pueden causar graves problemas de salud o algún tipo de plaga o infestación dentro del lugar de residencia.

Por Semana

La acción más común que las personas realizan una vez ven el animal es aplastarla, pero algunos expertos en entomología -estudio científico de los insectos– hablaron sobre el tema y el porqué no deberían ser matadas de esa manera.

De acuerdo con lo citado por AS, sobre una entrevista de ABC al entomólogo y experto en control de plagas Ryan Smith, estos animales no deben ser aplastados “porque soportan 900 veces su peso, y si no se hace con fuerza”, es posible que no mueran y desaparezcan.

Esto ocurre porque, en muchas ocasiones, las cucarachas no mueren de inmediato, si no se hace con fuerza o de la manera correcta. Por ejemplo, recomiendan no hacerlo con un periódico, libro o folleto.

“Son insectos con una adaptabilidad extrema. Gracias a su fuerte exoesqueleto, pueden soportar una gran fuerza. Dicho exoesqueleto también es flexible, lo que les permite cambiar fácilmente su energía a las patas para correr. Esta es también la razón por la que un simple golpe de periódico no los matará con éxito”, precisó el experto en diálogo con el medio mencionado.

Además, las cucarachas son uno de los animales más resistentes del planeta, son capaces de soportar lesiones muy graves, e incluso, mantenerse activas durante un mes sin comida o sobrevivir con recursos limitados.

