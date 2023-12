El impresionante parecido de la nueva Miss Venezuela con Sheynnis Palacios, la Miss Universo 2023

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ileana Márquez se convirtió en la Miss Venezuela 2023 y su triunfo ha traído cientos de reacciones en las redes sociales, debido a que es la primera madre en ganar este certamen de belleza.

Por Diario NY

Luego de lograr la corona del concurso de su país, la modelo ha sido también comparada con Sheynnis Palacios, la Miss Universo que hace unos días fue electa en El Salvador.

Algunas personas habían expresado su preocupación porque la venezolana tiene un físico similar a la reina actual y consideran que esto la podría perjudicar, pues el Miss Universo no apostaría por rasgos similares en años consecutivos.

Jessica Alaimo, ex reina de belleza, fue la que opinó acerca de esto días antes de que Ileana Márquez fuera coronada.

“Si tan solo en el Miss International permitieran mamás, no tuviera que sufrir hoy pensando en esto. Ileana; píntate el cabello, déjatelo crecer, ponte lentes de contacto, cambia tu pasarela y no uses vestidos parecidos a Sheynnis”, escribió la joven, quien participó en el Miss Venezuela 2022 con la banda del estado Aragua.

Esta no ha sido la única reacción, ya que se han leído otros mensajes como: “A mi también se me parece mucho, pero la idea de cambiarla tanto no me parece, si gana que mantenga su look que es con el que se ve muy bien y que de la pelea. Es mi opinión”, “Son idénticas. Y lo peor o mejor del caso es que ella se ve muy reina universal”.