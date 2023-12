El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de diciembre de 2023

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

A veces nos exigimos demasiado. Lo hacemos bien, y aún así no nos parece suficiente, somos duros con nosotros mismos y no nos felicitamos por nuestros logros. A partir de hoy celebra cada meta alcanzada y valora lo que día a día haces por ti.Hoy llevas la fiesta en paz. Te enojas por alguna que otra situación que se sale de control pero aún así te mantienes en tu centro de paz. No hay nada ni nadie que pueda alterarte porque así lo haz decidido.

Géminis

Avanzas a paso firme pero te detienes cuando es necesario, ya sea ósea descansar y tomar fuerzas o para revaluar que tan acertaros han sido tus pasos. Se presentan nuevas opciones y estás feliz y motivado por las oportunidades que te ofrece la vida.

Cáncer

No limites tus metas. Puedes hacer lo que te propongas, incluso varías cosas a la vez. Hay un sin fin de caminos que pueden conducirte justo adonde quieres estar y otros adonde ni te imaginas. La clave es soñar y materializar, porque si sueñas lo puedes lograr.

Leo

Disfrutas a quienes amas solo por el hecho de que sean parte de tu vida. Agradeces lo que tienes, pero quieres más. Eres feliz y no estás dispuesto a que situaciones externas te quiten esa paz por la que tanto te haz esforzado.

Virgo

No esperes el mejor momento para hacer lo que quieres o lo que debes hacer. El momento lo creas tú, sólo que a veces posponemos nuestras metas a la espera de que las condiciones sean perfectas. Gran error, el día es hoy.

Libra

Hay relaciones que están pero que a la vez no están. Y es en ese punto en que hay que examinar que sucede, si es que algo no funciona entre ustedes o si hay eventos externos que los desconecta.

Escorpio

Debes estar consciente de que no puedes controlar lo que hacen los demás. Hazte responsable por ti, por tu esfuerzo, por tu trabajo y acepta que hay límites y que el más grande es la libertad de otros a hacerlo a su manera.

Sagitario

No todo tiene que ser si o no, los puntos medios a veces son válidos. Puedes que hoy no alcances la cima ni destaques como querías, pero igual tendrás un logro, que por pequeño que sea te pertenece. Celébralo.

Capricornio

Abre tu corazón, siente y expresa tu amor desde el fondo de tu alma e invita a que otros también lo hagan. Que tu meta sea derribar esas barreras emocionales que sin darse cuenta han levantado.

Acuario

No importa cuánto tiempo te lleve alcanzar una meta, si trabajas con constancia y eres perseverante no hay obstáculo ni energías negativas que puedan detenerte. Antes de dar el siguiente paso mírate al espejo y di: lo puedes y lo vas lograr.

Piscis

Dale un beso, un abrazo o una caricia a alguien que quieras de verdad. Escúchalo y compréndelo y sino quiere hablar, respeta su silencio, pero hazle saber que cuando te necesite estarás allí, que no está solo y que lo apoyas hoy y siempre.