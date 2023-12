Por qué el autoritarismo crece en Estados Unidos y el mundo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

A medida que la gente pierde la fe en las instituciones, puede perder la fe en la propia democracia. En todo el mundo, el autoritarismo está en ascenso y la democracia en declive.

Un informe de 2022 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral concluyó que “en los últimos seis años, el número de países que avanzan hacia el autoritarismo es más del doble del número que avanza hacia la democracia” y que casi la mitad de los 173 países evaluados estaban “experimentando un declive” en al menos un parámetro de la democracia.

Por Infobae

Estados Unidos no era impermeable a esta tendencia. El informe concluía que Estados Unidos estaba “retrocediendo moderadamente” en su democracia.

Pero me temo que ahora estamos a punto de alejarnos completamente de la democracia y de abrazar plenamente el autoritarismo. El país parece sediento de él; muchos estadounidenses parecen estar invitándolo.

La confianza en muchas de nuestras principales instituciones -incluidas las escuelas, las grandes empresas, los medios de comunicación- está en su punto más bajo del último medio siglo o cerca de él, en parte debido al proyecto de la derecha liderado por Donald Trump para deprimirla. De hecho, según un informe de Gallup de julio, la confianza de los republicanos en 10 de las 16 instituciones medidas era inferior a la de los demócratas. Tres instituciones en las que la confianza de los republicanos superaba a la de los demócratas eran el Tribunal Supremo, la religión organizada y la policía.

Y a medida que la gente pierde la fe en estas instituciones -muchas de ellas fundamentales para mantener el contrato social que ofrecen las democracias- puede perder la fe en la propia democracia. La gente pierde entonces el miedo a un candidato como Trump -que intentó anular las anteriores elecciones presidenciales y recientemente dijo que si sale elegido la próxima vez, no será un dictador, “excepto el primer día”- cuando cree que la democracia ya está rota.

De hecho, algunos ven con buenos ojos la perspectiva de romperla por completo y empezar de nuevo con algo diferente, posiblemente una versión de nuestro sistema político de una época en la que era menos democrático, antes de que ampliáramos el número de participantes.

En el nuevo libro de Tim Alberta, “The Kingdom, the Power and the Glory”, explica que muchos cristianos evangélicos han desarrollado, en palabras del pastor derechista bautista del Sur Robert Jeffress, una mentalidad “bajo asedio” que les ha permitido abrazar a Trump, cuyo decadente currículum vitae va en contra de muchos de sus valores declarados. Les permite emplear a Trump como músculo en su batalla contra una América cambiante.

Este tipo de pensamiento da licencia -o hace la vista gorda- a los impulsos autoritarios de Trump.

Y si bien estas insinuaciones autoritarias pueden ser más visibles en la derecha política, también pueden colarse en la izquierda.

También se podría argumentar que el presidente Joe Biden, cuyas cifras de aprobación languidecen, está siendo castigado por algunos porque no es un autoritario y, por tanto, no puede gobernar por decreto: Muchas de sus iniciativas -protección de los votantes, reforma de la policía, condonación de préstamos a estudiantes- fueron bloqueadas por los conservadores. ¿Podría haber luchado más en algunos de estos casos? Yo creo que sí. Pero, al fin y al cabo, la legislación es competencia del Congreso; los presidentes están sujetos a las limitaciones constitucionales.

Trump seguramente atrae a quienes quieren un presidente que simplemente arrase con esa burocracia, o que al menos exprese desprecio por ella y esté dispuesto a amenazarla.

Además, las posibilidades de Trump probablemente se verán favorecidas por la parte del electorado que juzga erróneamente la propia utilidad del voto. Todavía hay demasiados ciudadanos que piensan que un voto, en particular para presidente, es algo que se da a una persona que les gusta en lugar de darlo al candidato y al partido con más probabilidades de impulsar las políticas que necesitan.

Y hay demasiados que piensan que no se debe votar a un candidato más preferible como castigo por no cumplir todos y cada uno de sus deseos, que no votar es un acto sensato de protesta política en lugar de ceder el control a otros. La abstinencia no empodera, sino que neutraliza.

Si se quiere que una democracia prospere, la idea de que votar es una elección es en sí misma una ilusión. Votar es sobrevivir, y sobrevivir no es una elección. Es un imperativo. Es un instinto.

Es una herramienta que uno utiliza para su propio progreso y autoconservación. Es un instrumento que se utiliza para disminuir las posibilidades de daño y aumentar las posibilidades de mejora. Es ingenuo utilizarlo únicamente para avalar el carácter de un individuo; no quiero decir que el carácter no cuente -sí cuenta-, sino que su primacía es una falacia.

Votar no es sólo una expresión de su visión del mundo, sino también una manifestación de su insistencia en la seguridad.

