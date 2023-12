A 34 años del primer capítulo de Los Simpson, la familia amarilla que revolucionó al mundo y profetiza sucesos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Pocas cosas crean más complicidad inmediata entre dos personas que citar una frase de Homero, un diálogo, describir alguna escena e incluso decir que Los Simpson lograron predicciones de momentos que ya son parte de la historia mundial. La presidencia de Donald Trump, por ejemplo, es la muestra más fehaciente de ello: el episodio en el cual Lisa visita a una vidente que le hace ver su futuro y el de Bart en una bola de cristal, la muestra en la vida adulta, nada menos, como flamante presidenta de los Estados Unidos y sucesora en ese cargo del empresario.

Ese capítulo, el decimoséptimo de la undécima temporada, se emitió el 19 de marzo de 2000 y Trump fue elegido como presidente en 2016. Seguramente, nada de lo que sucedió con esta serie animada fue siquiera imaginado por Matt Groening, su creador, cuando el 17 de diciembre de 1989, Homero, Marge, Baret, Lisa y Maggie Simpson llegaron a la pantalla de Fox Broadcasting Company, en los Estados Unidos, para contar la vida de una familia de clase media de Springfield. Desde ese día, pasaron 35 temporadas y 758 episodios, emitidos en casi todo el mundo. En Argentina se estrenó recién el 8 de febrero de 1991 por Telefe.

La película, tan esperada como también criticada por muchos, llegó a los cines en 2007 y recaudó cerca de 526 millones de dólares a nivel mundial.

La historia

Matt Groening pensó la serie como una manera satírica de mostrar el comportamiento de una familia disfuncional. Poco después de ser creada, debutó en una serie de cortos de animación producidos por James L. Brooks. Con un trazo distinto al hoy conocido, no hizo más que reflejar personajes de la vida real, la suya: los creó en honor a los miembros de su propia familia y sustituyó su propio nombre por Bart.

En una reunión, Brooks y Groening hablaron de llevar a la pantalla una serie de cortometrajes animados. La idea era hacerlo con su cómic Life in Hell (La vida en el infierno), la tira cómica creada por Matt que contaba sobre las malas experiencias que vivían sus protagonistas en Los Ángeles. Esa historieta, nacida en 1977, llegó a más de 200 periódicos en los Estados Unidos y Canadá, pero llevarla a la TV implicaba ceder los derechos.

Por eso, creó la historia familiar. Según él mismo contó, dibujó por primera vez a los Simpson en el vestíbulo de la oficina de Brooks y los presentó con los nombres que conocemos. La idea impactó al productor que no tardó en proponer convertir a The Simpson en cortos que integraron El show de Tracey Ullman, pero luego de la tercera temporada decidieron convertirlos en una serie de episodios de media hora durante el horario de máxima audiencia. Simpsons Roasting on an Open Fire: The Simpson’s Christmas Special se estrenó en ese formato el 17 de diciembre de 1989. Fue un éxito para la cadena y la primera serie en lograr estar entre los 30 programas más vistos entre 1992-1993 en Estados Unidos.

