VIDEO: Invitó a salir a un carnicero, le pasó su número pero todo terminó mal

A principios de diciembre, Romina había ido por primera vez a la carnicería de su barrio con motivo de comprar lo necesario para compartir una comida con su hermano. Mientras estaba allí, se enamoró del chico que atendía el local, al punto de que terminó invitándolo a salir.

Por: TN

El momento quedó registrado por ella misma con su celular en un video que luego compartió en la plataforma de Tiktok bajo el usuario @ro.mi.na.j. “No puede ser, me enamoré del carnicero”, comentó. Luego, agregó que iba a volver para pasarle su número al hombre y así poder charlar un poco más.

“Bueno eh, la verdad me pareciste muy lindo y quería saber si te puedo pasar mi número para hablar y hacer algo”, había confesado ella en su momento. Para su grata sorpresa, el carnicero accedió a que se intercambiaran los celulares y ella se mostró eufórica. “¡Me dijo que sí!” Estoy enamorada no, no, no, no, estoy enamorada”, resaltó.

Con el paso del tiempo, la interacción comenzó a frustrarse. Semanas después del suceso, Romina aún no tenía ningún mensaje de parte del hombre, lo cual derivó en un descargo que compartió también por Tiktok.

