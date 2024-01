Las reglas que Hugh Hefner imponía a sus “conejitas” en la famosa mansión

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Nada de crear vínculos. Nada de pelo castaño. Y absolutamente nada de labial rojo. Las ex novias de Hugh Hefner vivían gratis en la Mansión Playboy, pero eso no significa que no pagaran un precio. La vida en la casa de Hefner venía acompañada de estrictas normas, incluido un toque de queda que comenzaba muy temprano.

Aunque a veces se veía a Hugh y a sus muchas novias por la ciudad, cuando ellas no estaban con él, tenían que estar en casa a una hora específica. Una de sus antiguas novias, Izabella St. James, declaró a Fox News Digital, “Teníamos que estar en casa a las 9 de la noche. Hef no quería que las chicas salieran de fiesta sin él. Supongo que no quería que tuviéramos la oportunidad de ser infieles”.

En el 2021, Jenna Bentley, otra de las ex conejitas de Hefner, se sinceró sobre su experiencia en la Mansión Playboy durante una entrevista con Jam Press, diciendo, “No era que estuviéramos prisioneras. Aunque si te saltabas el toque de queda dormías en el césped. Eran muy estrictos al respecto”.

Orgías obligatorias

No sorprende que las novias de Hugh Hefner tuvieran que participar en sesiones semanales de sexo en grupo con el magnate de los medios de comunicación. Aunque los recuerdos varían en cuanto a lo que sucedió en estos momentos no tan íntimos, algunas de sus ex se abrieron sobre la experiencia. Durante una entrevista del 2015 con BuzzFeed News, Holly Madison reveló: “Siempre era los miércoles y los viernes después del club. Siempre era exactamente lo mismo porque así es como le gustaba vivir su vida”. Según Holly, todas las novias de Hefner estaban obligadas a participar. Explicó que “sabían que era una especie de requisito para vivir allí”.

Durante un episodio de la serie Secrets Of Playboy, de A&E, Izabella St. James describió lo que ocurría durante el período previo a las relaciones sexuales. “Todas las chicas se duchaban o se bañaban y la gente se sentaba en su cama. Luego él se fumaba un porro, y las chicas descorchaban botellas de champagne y pedían comida”.

