La golpiza durante un partido de fútbol en Colombia en la que hinchas terminaron en emergencias (VIDEO)

Este domingo se dio el regreso del campeón, el Junior de Barranquilla se presentó con una victoria 2-0 sobre Atlético Bucaramanga en la fecha 1 de la Liga colombiana. Sin embargo, la victoria del ‘tiburón’ se vio empañada por actos de violencia.

Por El Tiempo

Al término del partido, mientras los jugadores y los técnicos entregaban sus declaraciones a los medios de comunicación, en inmediaciones del estadio se presentaron peleas entre los hinchas del Bucaramanga y el Junior.

Según el testimonio de algunas personas que estaban en el lugar, aficionados del equipo ‘tiburón’ se enfrentaron en una de las salidas del estadio contra un grupo de aficionados visitantes. En el acto de violencia se vieron perjudicadas familias con niños.

“Yo estoy aquí con dos niños, yo no me voy por ahora. Aquí me tengo que quedar, no me voy con los dos niños… Papi, yo no voy a salir”, dijo un preocupado padre de familia tras las peleas.

Intolerancia en el estadio Metropolitano. Hinchas del Atlético Bucaramanga fueron agredidos y golpeados, al parecer, por barristas del Junior. Personal de la Cruz Roja atiende a los lesionados. Se desconoce el estado de salud de los afectados y cuántos fueron. pic.twitter.com/qrarwkVnPB — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) January 22, 2024

Algunos aficionados que no hacían parte de la trifulca tuvieron que refugiarse por los incidentes que dejaron varias personas heridas. Aunque no hay un reporte oficial de las autoridades de Barranquilla, se habla que un hincha tuvo que ser trasladado de urgencias a un centro hospitalario.

Otros testigos explicaron que los actos de violencia se dieron por culpa de los hinchas del equipo ‘leopardo’ que incitaron a los aficionados rojiblancos a pelear al finalizar el encuentro.

