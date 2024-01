Empleados públicos y jubilados protestaron en Táchira: “Estas marchas no son para desestabilizar al país”

Nuevamente trabajadores públicos activos y jubilados del estado Táchira protestaron de manera pacífica en la Plaza Daniel Tinoco de San Cristóbal, para exigir reivindicaciones salariales y una vida digna, a propósito de conmemorarse los 66 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com

Trabajadores de los gremios de la salud y la educación, que siguen siendo los más afectados “con sueldos de hambre”, asistieron con pancartas y banderas para responder al llamado de la convocatoria nacional, ya que desde hace dos años no reciben aumento salarial.

“Todo es con base en bonos, que no tiene incidencia ni en nuestro humilde bono recreacional para los jubilados, ni para los aguinaldos”, dijo Gisela Labrador, docente jubilada.

Igualmente, enfatizó que “estas marchas no son para desestabilizar al país, por eso vine hoy con esa misión, no es para desestabilizar al Gobierno, con ese cuento nos lo tienen que van a matar a Maduro, que van a matar a Diosdado, que van a matar a Jorge Rodríguez. No, no, señores, son protestas legales, protestas cívicas del Magisterio”.

Labrador dijo que muchos docentes no se suman a estas exigencias, porque “tienen miedo de salir de sus escuelas”. A su juicio, los directivos pueden tomar represalias contra los maestros activos.

Eldatrina Martínez, a sus 82 años de edad, también se unió a esta acción de calle, pues luego de dedicar 38 años de su vida al sector salud, hoy solo recibe un sueldo de jubilada de 130 bolívares, con lo que escasamente compra “una paquita de café y un kilo de azúcar”.

Martínez comentó que hace pocas semanas sufrió una caída y acudió al Hospital Central de San Cristóbal, donde trabajó décadas, pero no le pudieron hacer una placa, porque los equipos no funcionan, y con lo que gana no le alcanza para acudir a un centro privado.

Rechazo a la “Furia Bolivariana”

Este martes al igual que en otras infraestructuras del país, varias sedes de partidos políticos, gremios y sindicatos de Táchira amanecieron con las pintas “furia bolivariana”.

Estos mensajes fueron rechazados por Karim Vera, presidenta de Primero Justicia en Táchira, por lo que exigió al fiscal William Tarek Saab, que investigara estos actos de violencia.

“Ayer vimos cómo el Fiscal General de la República hacía señalamientos, decía que tenía pruebas de unos señalamientos, pruebas que nunca terminan de mostrar, pero sí terminan señalando”, dijo Vera.

“Hoy vimos cómo varias infraestructuras de nuestro estado aparecieron grafitadas con la famosa “Furia Bolivariana”. La sede de Voluntad Popular, la sede del Colegio de Ingenieros del estado Táchira, de Fundaredes y otras. Quisiéramos ver los mismos pronunciamientos en contra de quienes atentan contra la propiedad privada”, concluyó, Karim Vera.