Así fue cómo el coordinador de Vente Venezuela en Bolívar evadió al Sebin: “Pensé que me iban a matar”

Douglas Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela en el estado Bolívar, en entrevista exclusiva para lapatilla.com relató desde un “lugar en resguardo” lo sucedido en las afueras del Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz la tarde de este martes 23 de enero, cuando por la oportuna intervención de varias personas se salvó de ser secuestrado por presuntos funcionarios del Sebin.

Pableysa Ostos /Corresponsalía lapatilla.com

Lamentablemente, igual suerte no corrieron los jefes de comando de Vente Venezuela, Juan Freites (Vargas), Luis Camacaro (Yaracuy) y Guillermo López (Trujillo), que fueron detenidos arbitrariamente y hasta el momento de escribir esta nota, se desconocía su paradero.

Para Rodríguez todo se trata de ataques sin medidas y sin fundamentos. “Todo porque estamos exigiendo que se abra un programa electoral, que se abran los centros electorales para que los jóvenes se inscriban, para que los jóvenes que están inscritos, revisen sus estatus, si votan aquí, votan allá y no vuelvan a votar los difuntos, y que se trate de un proceso de un programa electoral limpio, libre, transparente, en donde los venezolanos puedan, definitivamente, elegir quién va a ser el que guíe a Venezuela en los próximos seis años”.

Asegura que todo se trata de una persecución, debido a que son un partido nuevo, con innovación política “decente, lleno de honestidad, ética, y nos persiguen por querer denunciar lo que vivimos y por exigir elecciones libres, eso no tiene sentido”.

Relató que tras salir de la marcha que se realizó este martes 23 de enero desde la plaza del Hierro hasta la plaza Monumento CVG, fue a llevar comida a los jóvenes que se encargarían de la logística y organización del foro que se desarrollaría en el Colegio de Ingenieros. Cuando se percató que por la avenida Monseñor Zabaleta, a pocos metros de donde está la sede del partido Vente Venezuela, una camioneta con vidrios oscuros estaba estacionada.

“Cuando yo me regreso, observo la camioneta, y giro. Ya sabía que era una camioneta que normalmente usa el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Y comencé a dirigir hacia el semáforo del Banco Venezuela, y vi que ellos también venían. Logré pasar, y pude despistarlos por caminos verdes hasta llegar a mi casa”.

Rodríguez precisó que esto sucedió en horas del mediodía y que la Dirección Nacional de Vente Venezuela, ante el “secuestro” de otros dirigentes del partido, le recomendaron que se “quedara tranquilo”.

Intentaron, pero no pudieron

A pesar de lo sucedido en horas del mediodía y la recomendación del partido, Douglas Rodríguez decidió trasladarse hasta el Colegio de Ingenieros para acompañar a los jóvenes y a los distintos partidos políticos que estarían presentes en las actividades.

“Iba solo. Iba solo, porque yo no tengo por qué temerle a nada. Yo no estoy cometiendo ningún delito. No soy ningún delincuente. Yo soy abogado de la República. Y yo nunca he vivido de la política, yo vivo de mi profesión. Entonces llegué allí, paré mi carro como a media cuadra de la puerta del Colegio de Ingenieros. Cuando me bajo y voy camino hacia la puerta, vi una camioneta 4Runner dorada, con cuatro tipos, con las mismas características: vidrios oscuros”, relató a lapatilla.com el dirigente político en el estado Bolívar.

Rodríguez señaló que hubo un forcejeo entre dos sujetos que se bajaron del vehículo y él. Se percató de que estaban armados y que la intención era montarlo en la camioneta. “Me tiraron al piso. Me querían arrastrar a la camioneta, pero logré meterme debajo de otra camioneta que estaba enfrente de la puerta. Por los pies, ellos me jalaban, me jalaban, me jalaban. Y me amenazaban de muerte. Pensé que me iban a matar. Yo no me soltaba. Yo me estaba haciendo presión con mis pies. Ellos lo grabaron, yo gritaba. Y ya uno de los compañeros míos se dio cuenta y salió en mi defensa. Los tiraron al piso, los golpearon. Y luego vino otro más. Otro más en defensa. Se dio cuenta de que eran dos contra cuatro armados. Y salió todo el equipo que estaba en ese foro, en mi defensa. Que se lo agradezco. Y, por supuesto, le agradezco a Dios que ellos estaban allí y que realmente me estaban ayudando”.

En un lugar secreto

Admite que estará en resguardo “hasta que sea necesario”. Sobre la interrogante de si seguirá al frente del comando de campaña de María Corina en Bolívar, aseveró: “Yo no voy a renunciar. Vimos un resultado excelente desde octubre. Hicimos una campaña maravillosa. En las Primarias no hubo ningún tipo de problema. Ahora que se trata de elegir al presidente, vienen estos problemas. Para nada voy a renunciar”.

Destacó que siguen enfocados en “construir las 600.000 personas que van a defender los votos de María Corina. Estamos aquí, construyendo todos los comandos (…). Hacer una gran alianza con los ciudadanos, con los actores políticos para construir una verdadera unidad y llevar a María Corina Machado a la presidencia de la República de manera segura”.

Rodríguez reiteró su agradecimiento a quienes este martes salieron en su defensa y envió un mensaje a sus compañeros: “Sigan, continuemos avanzando (…), porque somos un partido que nos caracteriza la libertad y la estabilidad. Que el miedo no está delante de nosotros, que el miedo está atrás. Donde está la valentía, la fortaleza y Dios, y Dios nos va a ayudar. En el plan perfecto de Dios estamos nosotros llamados a liberar al país. Y avancemos, y avancemos. Aunque no es solamente Vente, son millones de personas que quieren salir de esto y son millones de ciudadanos libertarios”.

“Continuemos avanzando, apoyando a este gran líder, a esta gran mujer, a María Corina Machado, que ha luchado, ha dado todo por el todo. Que tiene a su gente afuera, a su familia afuera, por liberar al país de esta situación tan cruel que vivimos. El hambre, la miseria, tú sabes qué vive el país. Porque nosotros queremos ejercer el derecho al voto, y ese es un derecho humano, un derecho fundamental”.

Miembros de su partido tienen pautada una rueda de prensa para este jueves 25 de enero en horas de la mañana en la sede ubicada en la calle Urbana para ofrecer su respaldo al coordinador general y jefe de campaña, Douglas Rodríguez