VIDEO: Influencer venezolana se regresó de EEUU y considera que fue la mejor decisión que tomó

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Una joven de Venezuela viajó a Estados Unidos cuando era adolescente y regresó a su país a los seis meses por una poderosa razón. La usuaria de TikTok, compartió un video en la red social china en el que explicó por qué fue la mejor elección que pudo tomar, y aseguró que su caso lo comparten muchos migrantes que se van de sus países en busca de mejores oportunidades.

Por La Nación

Comienza el 2024 bien informado con nuestro Newsletter ¡Suscríbete gratis!

Andría Viloria, que nació en Maracaibo, una ciudad del noroeste de Venezuela, ha ganado miles de seguidores en redes sociales. Actualmente, cuenta con 192 mil en Instagram y más de 85.000 en la plataforma de videos, en la que recientemente publicó un clip en respuesta a la pregunta de por qué se volvió de Estados Unidos.

A través de la cuenta @cuidartesamarte, Viloria escribió: “Hay que normalizar que los venezolanos se quieran regresar de EE.UU. o cualquier país que emigraron”. A su vez, relató que se fue de su país a los 18 años para estudiar inglés. Sin embargo, pasados seis meses regresó debido al choque cultural: “No me arrepiento de haberme devuelto”.

La venezolana afirmó que fue gracias a que volvió a su país, que ahora es empresaria y hace lo que le gusta. “Hoy en día soy cosmetóloga, tengo mi propia línea de cuidados de la piel, tengo ‘Cuidarte, es amarte’, que es esta comunidad, tengo mi propia línea de ropa deportiva, soy contadora, soy health coach, y todo eso lo pude lograr sin irme”.

Viloria se fue por un tiempo a EE.UU., para estudiar, pero sintió el “choque cultural”. Desde su perspectiva, esta sensación le suele dar a muchas personas, incluso sin saberlo. “Es que simplemente no puedes soportar vivir en una cultura que no te pertenece”, describió la joven de 26 años, que agregó que considera que “es un poquito inmaduro”, ya que no pudo salir de su zona de confort.

“Me ha pasado tres veces, me pasó la primera vez en Boston, cuando estaba estudiando inglés; en Orlando me pasó justo cuando llegué y me pasó hace poco en un viaje de cuatro días, que no me sentía en casa. Me dio otra vez el ataque de ansiedad y volví a llorar”. La empresaria resumió su experiencia con la frase: “El futuro de todo el mundo no está en Estados Unidos, también hay futuro en Venezuela”.

Lea más en La Nación