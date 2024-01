Britney Spears se disculpó con Justin Timberlake por las revelaciones de su libro

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Britney Spears ha recurrido a su cuenta de Instagram, ahora privada, para elogiar el nuevo sencillo de Justin Timberlake Selfish. Además, Spears aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas por ciertos comentarios realizados en su libro de memorias The Woman in Me.

El nuevo post de Britney muestra un video de Timberlake junto al conductor Jimmy Fallon cantando la nueva pieza. La cantante acompañó la publicación con un mensaje hacia todos aquellos que llegó a mencionar en su libro, disculpándose por las ofensas que se pudieron generar.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si he ofendido a alguna de las personas que de verdad me importan, lo siento profundamente… También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake ‘Selfish’. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Posdata: ‘Sanctified’ es wow también”, se lee en la publicación de la artista.

La declaración de Spears surge tan sólo unos días después de que sus fanáticos impulsaran su canción de 2011 también titulada Selfish en las listas de popularidad. La pieza superó el estreno de Timberlake justo un día después de su lanzamiento y el acto fue interpretado como una venganza por parte de los seguidores de la princesa del pop, quienes aún no perdonan las acciones de Justin mientras aún era pareja de Britney (aunque esto podría cambiar después de la reciente publicación de la cantante).

En su libro de memorias, Spears confesó que había quedado embarazada de Justin Timberlake. Aunque eran jóvenes, el patrimonio de ambos gracias a su éxito en la música les permitía darle al bebé una vida bastante acomodada. Britney estaba feliz por el embarazo, muy al contrario de Justin, quien la convenció de practicarse un aborto.

