Qué es “Telepathy”, para qué sirve y por qué Elon Musk lo implantó en el cerebro de un humano

Cuando Elon Musk anunció en 2019 que desde 2016 trabajaba en la idea de que todos portemos un chip en nuestro cerebro, la comunidad científica y tecnológica se llevó las manos a la cabeza —nunca mejor dicho— y pensó que era una excentricidad más de las suyas. Ahora, tres años después de que Neuralink publicase en su canal de Youtube un vídeo en el que un mono jugaba al Pong telepáticamente, un clásico de los videojuegos de primera generación, el multimillonario anuncia que este domingo se implantó con éxito su microchip, bautizado como Telepathy, en el cerebro de un humano.

Por ABC

«Un primer humano recibió este domingo un implante de Neuralink y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales», ha explicado el multimillonario a través de X, justo cuando se cumplen cuatro meses desde que se iniciase la búsqueda de pacientes para realizar el primer ensayo clínico. Antes de eso, el dispositivo neuronal se probó en monos, ovejas y cerdos.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024