Oficial: Hamilton dejará Mercedes al final de la temporada 2024 para unirse a Ferrari

Terremoto en la Fórmula 1. El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, fichará por la escudería Ferrari en 2025 tras 12 temporadas en Mercedes, anunció este jueves la formación italiana.

“La Scuderia Ferrari está contenta de anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varias temporadas”, precisó el mítico equipo en un comunicado difundido unos minutos después de que Mercedes anunciara su salida al final de la temporada 2024.

En agosto Hamilton, de 39 años, había renovado hasta finales de 2025 con Mercedes, equipo al que llegó en 2013, pero disponía de una cláusula para dejar la escudería alemana al término de la temporada 2024.

“El momento de superar esta etapa ha llegado y estoy contento por iniciar un nuevo desafío”, señaló Hamilton en el comunicado distribuido por Mercedes.

“Siempre reconoceré el apoyo increíble de mi familia Mercedes, en particular de Toto (Wolff, director de la escudería), por su amistad y su liderazgo, quiero que terminemos bien”.

“La decisión de irme ha sido una de las más difíciles que he tomado, he pasado once años extraordinarios en este equipo”, añadió el británico.

El rumor del fichaje de Hamilton por Ferrari a partir de 2025 partió en la mañana de este jueves del sitio italiano Formu1a.uno y después se sumaron medios de todo el continente como L’Equipe, la BBC o la Gazzetta dello Sport.

Hamilton ocupará la plaza del español Carlos Sainz Jr, que este jueves anunció en las redes sociales su salida de la Scuderia al final de la temporada 2024, justo cuando se oficializó la llegada de Hamilton.

El piloto monegasco Charles Leclerc acaba de renovar por Ferrari por “varias temporadas”, por lo que compartirá equipo con la leyenda británica.

Hamilton tiene el récord de victorias en Fórmula 1 con 103 y comparte con el alemán Michael Schumacher el récord de títulos mundiales (7, uno con McLaren y seis con Mercedes), pero el británico no ha ganado ninguna carrera desde finales de 2021 y en las dos úLtimas temporadas ha sido claramente superado por los Red Bull y el neerlandés Max Verstappen, vigente triple campeón.

En 2022 finalizó la temporada sin ganar una carrera ni lograr una pole position por primera vez desde 2007: Mercedes tenía problemas para adaptarse al nuevo reglamento técnico que había entrado en vigor aquel año.

Incluso su joven compañero George Russell, constante en su rendimiento, terminó aquella temporada en cuarta posición, dos por delante de Hamilton.

Desde hace dos años el campeón británico persigue una victoria ante el poderoso Verstappen. En 2023 mejoró sus prestaciones y finalizó tercero, por detrás del neerlandés y del otro piloto Red Bull, el mexicano Sergio Pérez.

Junto con Leclerc y a los 40 años tendrá la difícil misión de devolver la gloria a Ferrari, en busca de un título de pilotos desde 2007, cuando lo ganó por última vez con Kimi Raikkonen -2008 en constructores-.

En Maranello se reencontrará con el francés Fred Vasseur, al frente de la Scudería, que ya le dirigió en categorías inferiores: Fórmula 3 Euroseries en 2005 y GP2 Series en 2006, logrando los títulos.

La mayoría de los pilotos que participarán en el Mundial 2024 acabarán contrato al final de año. Entre ellos, además de Sainz, que podría incorporarse a Sauber (se convertirá en Audi) en 2026, el tailandés Alexander Albon, actualmente en Williams, que podría sentarse en la plaza dejada por Hamilton en Mercedes.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024