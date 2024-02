La sorprendente historia del parque de Texas que está en el epicentro de la lucha migratoria del estado

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

El parque Shelby en Eagle Pass, Texas, se ha convertido en un escenario de las fuerzas estatales, el epicentro de un enfrentamiento con el gobierno federal y un claro símbolo de disfunción en la frontera.

Por CNN

Pero hay otra historia sobre este parque que es mucho menos conocida que la reciente batalla legal sobre el control de la migración en esta ciudad fronteriza.

El parque de 19 hectáreas a lo largo del río Grande lleva el nombre de un líder militar confederado que huyó a México en 1865 en lugar de rendirse ante las tropas de la Unión.

Un estudio de caso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que describe el parque señala que recibió su nombre del general Joseph Orville Shelby, conocido por algunos como el “rebelde invicto”.

“Lo que me llama la atención es la ironía de todo esto”, dice el historiador Jeremi Suri, quien escribió sobre Shelby y otros exiliados confederados en su libro de 2022, “Civil War by Other Means: America’s Long and Unfinished Fight for Democracy”.

Es probable que la mayoría de la gente no esté familiarizada con la historia de Shelby. Pero hay una clara resonancia entre este momento y el capítulo rara vez recordado de Shelby en la historia estadounidense, dice Suri.

“Ahora también veo esas actitudes”, dice Suri, titular de la cátedra Mack Brown de Liderazgo en Asuntos Mundiales de la Universidad de Texas en Austin. “La razón por la que estos exiliados son importantes es que se utilizan para legitimar este debate sobre la secesión, que en realidad consiste en apuntar con el dedo medio al gobierno federal y decirle: ‘Vamos a hacerlo a nuestra manera y no pueden obligarnos a que lo hagamos de otra forma'”.

El nombre del parque, dice Suri, revela más sobre la disputa actual que cualquier argumento en el debate sobre la migración.

“De lo que se trata realmente es del poder de los grupos que tienen poder y no quieren renunciar a él. El nombre de ese parque, en lugar de Martin Luther King Jr. o César Chávez, era una afirmación de poder, y lo irónico es que esa afirmación se ha vuelto a militarizar en ese espacio”, afirma.

Cómo una ciudad fronteriza de Texas llegó a ser conocida como la “tumba de la Confederación”

En el prólogo de su libro de 2010 titulado “General Jo Shelby’s March”, el fallecido historiador Anthony Arthur pintó un cuadro dramático de Shelby y sus tropas abandonando Eagle Pass y dirigiéndose al sur. Mientras el grupo se encontraba en el río Grande, arrojaron la bandera de batalla confederada al río en lugar de dejar que las fuerzas de la Unión la tomaran en sus manos.

“Se sacó la pluma negra del ala de su sombrero y la colocó suavemente entre los pliegues de la bandera antes de que desapareciera bajo el agua fangosa”, escribió Arthur.

El historiador local Jeff Taylor Sr. dice que a lo largo de los años han circulado rumores de que la bandera fue recuperada más tarde de las aguas. Pero el mito de ese momento ha perdurado, lo que dio a Eagle Pass el apodo de ser la “tumba de la Confederación”. Durante años, una pintura que representa la escena estuvo colgada en el Ayuntamiento de Eagle Pass. Los recreadores incluso viajaban a la ciudad fronteriza para revivirla.

“Era simplemente algo famoso… Nadie realmente pensó en eso”, dijo Taylor a CNN.

Taylor, de 67 años, creció en Eagle Pass y se enorgullece de conocer y compartir la historia de la ciudad. Durante años fue curador del Museo Fort Duncan de la ciudad.

