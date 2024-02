Juan Pablo García: ¡Sin María Corina no hay elecciones libres!

Posteado en: Opinión

El imputado por crímenes de lesa humanidad Nicolás Maduro y sus compinches han venido haciendo de todo para evitar la confrontación electoral, es por eso que como parte de sus estrategias mantienen secuestrado a más de 250 ciudadanos simplemente por disentir del clan crminal, al mismo tiempo persiguen y reprimen a la disidencia, cierran medios de comunicación, activan una tal furia bolivariana, secuestran a los dirigentes y directores de campaña de María Corina Machado y ahora el bufete del régimen (TSJ) emite un adefesio jurídico o mejor dicho una decisión delincuencial, como la describe muy acertadamente MCM. Todos sabemos que la decisión de la SPA/TSJ no es una sentencia. Una sentencia es el resultado de un juicio. Pero, en el caso de MCM no ha habido proceso alguno, mucho menos juicio, entonces no es sentencia, no hay cosa juzgada. En ese adefesio se “inhabilita” a María Corina Machado para las presidenciales de este 2024, todo esto confirma el pánico que se siente en Miraflores ante la derrota inminente que les proporcionará la candidata y líder de la oposición venezolana MCM este 2024, lo que trae como consecuencia el desalojo del poder de la tiranía criminal que se estableció en el poder hace ya 25 años , un cuarto de siglo.

Arrecian su maldad luego de haber firmado el acuerdo de Barbados en donde una de las partes, específicamente el régimen se comprometió habilitar todos los candidatos inhabilitados que participarán en las presidenciales del 2024, es así como otra de las partes involucrada, los EEUU, se adelanta dándo muestra de buena fe como dijo unos de sus voceros y les entrega al delincuente de Alex Saab, además de aliviarles unas sanciones en relación al petróleo y gas, pero una vez más los integrantes del régimen criminal que encabeza Maduro actuaron como lo que son, unos grandes delincuentes, cobraron el rescate y no cumplieron con lo acordado. Me trae a la memoria lo que sucedió hace 48 años en 1976 con el secuestro de Wiliam Niehous, donde a los secuestradores se le entregaron 20 millones de $ de la Owens-Illinois por el rescate y no liberaron el rehen. ¡Que casualidad! el mismo formato.

En fin ellos, el régimen criminal están debilitados, no tiene gente, es por eso que deciden patear la mesa de negociaciones nuevamente y enterrar el acuerdo de Barbados.

El objetivo de Maduro es evitar a toda costa medirse con MCM. La fulana desicicion delincuncial, no es más que el terrorismo de estado en plena acción contra la candidata unitaria de la oposición, al insistir en una inhabilitación que es totalmente ilegal.

MCM es la única candidata de la oposición para las presidenciales de este 2024 y la candidata presidencial ante la comunidad internacional. Ahora bien como lo dijo MCM, el dia de la decisión delincuencial, “el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados, pero lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias. Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar.

Que nadie lo dude, esto es HASTA EL FINAL” y así será, porque los venezolanos estamos decididos a conseguir la libertad.

En Vente Venezuela seguimos trabajando ahora más que nunca de la mano con todos los aliados en la organización de los 600k y la gran ALIANZA NACIONAL para lograr este mismo año la libertad de Venezuela. Que lo sepa el régimen Nada, ni nadie nos sacará de la ruta electoral con María Corina al frente, porque con ella Venezuela va hasta el final.

El alerta a la comunidad internacional, María Corina fue electa el 22oct mediante elecciones primarias por los ciudadanos venezolanos dentro y fuera de nuestro territorio, por mas de 2 milones de votos. El mundo fue testigo de ese gran evento electoral democrático de la oposición venezolana, lo que significa sin lugar a dudas que sin MARIA CORINA NO HAY ELECCIONES LIBRES en Venezuela, es por estas circunstancias que la comunidad internacional en especial los EEUU tienen que activar todos los mecanismos necesarios para impedir que se destruya la vía electoral, que es la vía con la que desalojaremos la tiranía del poder y recordándoles siempre: Maduro y sus secuaces son un peligro para el Continente y el mundo. Mientras Maduro continúe en el poder la migración no parará, y sin Maduro en el poder, vendrá prosperidad y oportunidades económicas para muchos inversionistas.

¡Viva Venezuela libre!