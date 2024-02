Joana Sanz comete un error brutal: publica sin querer una carta de Dani Alves desde la cárcel

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, se convirtió en la protagonista de la segunda jornada del juicio contra Dani Alves, acusado de “un delito de agresión sexual con acceso carnal”. Aunque en las horas previas habían surgido dudas sobre su apoyo al futbolista y se aseguraba que la modelo se sentía utilizada por el brasileño, Joana Sanz cumplió con el guión previsto y apoyó sin fisuras la principal baza de la defensa. La canaria relató que la noche en la que su marido es denunciado por violación ella estaba en su domicilio en Barcelona y Alves llegó a casa pasadas las 04:00 «muy borracho, olía a alcohol, se chocó contra la mesilla, contra el armario y se desplomó en la cama».

Su declaración no dejó indiferente a nadie -la canaria fue atacada duramente en redes sociales- y su marido, Dani Alves, ha querido agradecerle su apoyo con una carta desde la cárcel. Una misiva que la modelo publicaba por error en su Instagram y que no tardaría en eliminar. Solo unos segundos estuvo la carta manuscrita en sus “stories” pero fue suficiente para que el programa “Fiesta” la cogiera al vuelo e hiciera público su contenido.

“Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es”, comienza diciendo el futbolista. “Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer… Sí, eras tú. Sí, eres tú y para siempre serás tú. No hay un solo día, ni un solo momento, ni un solo plan que tú no estés”, continúa escribiendo Alves a su mujer. “Rezo todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar. Nostalgia es no poder hacerlo ahora”, se puede leer en la misiva, en la que Alves declara su amor a su todavía mujer. “Te amo y te siento”.

Tras darse cuenta de que la habían pillado, Joana se apresuró a explicar que la había publicado por error y se mostró sorprendida de que los medios la hubiesen detectado tan pronto. “Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación, ¿tenéis activado un seguimiento de mi Instagram con notificaciones o algo?”, escribió la canaria mostrando su sorpresa.

“Si todo el mundo viera lo que yo subo para el grupo de mejores amigos… voy a dejar de subir cosas, no vaya a ser que…” añadió dejando entrever que eran ellos los destinatarios de la carta.

La modelo se ha convertido casi en el único apoyo del brasileño, que espera su sentencia en Brians 2, aunque en el citado programa también se aseguró que la canaria se mantendrá al lado de Alves solo mientras permanezca en prisión.