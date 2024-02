Exjefe militar chileno se refirió al secuestro del exfuncionario venezolano: “Chile no tiene sistema de inteligencia”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Chile, John Griffiths, viene desde hace años alertando sobre las falencias en los sistemas de inteligencia en el país. Por eso, afirma que no le sorprende el plagio del exteniente coronel venezolano Ronald Ojeda Moreno por cuatro individuos armados, con marcado acento caribeño, la madrugada de este miércoles en su departamento en Santiago.

Ojeda está desaparecido y mientras algunos apuntan a una operación del régimen de Maduro, otros piden cautela y sostienen que podría tratarse de un simple secuestro extorsivo llevado a cabo por el Tren de Aragua u otro grupo criminal. Lo única certeza, según Griffiths, es que los sistemas de inteligencia chilenos no han estado a la altura de las circunstancias.

“Sin duda hubo una falla de inteligencia. Es una más. El tema está en que cada vez hay más evidencia de fallas nacionales de inteligencia. La primera, para hablar de alguna, es que no sepamos hasta hoy qué pasó en octubre del 2019 (para el estallido social) ¿Cómo no vamos a saber quién nos quemó las estaciones del metro? Otra falla de inteligencia es no tener evidencia ni responsables respecto a los incendios en la V Región que costaron la vida a 133 ciudadanos y probablemente sean más. Eso es una falla de inteligencia enorme. Y ahora nos secuestran aquí a un personaje que el Estado de Chile tenía la obligación de defender y de proteger. Y no sabemos qué pasó. Entonces, por cierto que estoy de acuerdo que es una falla de inteligencia”, señaló en entrevista al medio digital Ex-Ante.

-¿Por qué no le asombra?

-Porque no tenemos sistema de inteligencia.

-¿Incluye a las Fuerzas Armadas en eso?

-Sí, pero es que cuando tú hablas de un sistema de inteligencia, en la mayoría de los gobiernos o países democráticos el sistema de inteligencia es del más alto nivel. Y ahí están las organizaciones de inteligencia que no son militares, son del Estado. Después, en un nivel más abajo, en un nivel inferior, viene el nivel de inteligencia de las fuerzas armadas que tienen que operar con sus potenciales adversarios, inteligencia y contrainteligencia. Pero ese es otro nivel de inteligencia. Así como está el nivel de inteligencia de la seguridad pública, de las fuerzas de orden y seguridad, que ese es otro nivel de inteligencia. Pero si tú adoleces del nivel de inteligencia nacional, que es el nivel más alto, te va a seguir ocurriendo esto y mil cosas más.

-¿Qué se debería hacer?

Buscar un gran acuerdo nacional para solucionar los graves problemas de seguridad. Y ese acuerdo pasa, entre otras cosas, por una legislación que te permita tener un Consejo de Seguridad Nacional Permanente 24-7. Esa arquitectura de seguridad nacional, que es la importante, tiene que tener como elemento sine qua non un sistema de inteligencia moderno, tecnologizado, con los sistemas que se requieren de comunicaciones, de control satelital, de fronteras inteligentes, etc. Y por cierto, con inteligencia humana, que tampoco lo tenemos. Entonces, mientras Chile no adopte y no se piense en serio construir esta arquitectura de seguridad que lleva en elemento un sistema de inteligencia moderno, vamos a seguir teniendo problemas.

