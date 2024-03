Nuevo formato: así se jugará la Champions League a partir del próximo año (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La UEFA confirmó, a través de un video en inglés en redes sociales, que la próxima edición de la Champions League, la Europa League y la Conference League recibirán una profunda modificación en su formato.

Por: El Diario NY

Según la UEFA el objetivo es ofrecerle a los fanáticos una experiencia más atrapante donde los mejores equipos del mundo se midan constantemente para encontrar al campeón.

En dicho video se comienza destacando que la clasificación a los tres certámenes siguen manteniendo la misma tónica: el mérito deportivo. Es decir, los puestos finales en las tablas posiciones de cada campeonato doméstico repartirán los cupos de cara a la siguiente edición que arrancará a mediados de 2024.

Se confirmó que el formato contará con un mini liga de ocho jornadas, con 36 equipos en lugar de los 32 que disputan en la actualidad la fase de grupos en seis fechas.

Con el objetivo de evitar la repetición de los partidos, cada equipo jugará frente a ocho oponentes distintos en un formato suizo que se irá sorteando de manera automática a medida que avance el torneo.

An exciting new era for European club football awaits ?

Here’s how the #UCL will look from 2024/25 ? pic.twitter.com/mEffFOpX2O

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024