“Parece Mickey Mouse”: rompió su propio récord en el Mundial de Atletismo pero se viralizó por su voz (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este fin de semana se realizó el Mundial de Atletismo Indoor en Glasgow y los flashes se quedaron con Femke Bol, la atleta neerlandesa, quién rompió el récord en 400 metros con una marca de 49”17. La marca quebrada era de 49”24 y le pertenecía a ella también.

Por: Clarín

El primer récord lo había marcado el 18 de febrero en Apeldoorn y superó una marca que estaba en vigencia desde 1983. Solo dos semanas tuvieron que pasar para que ella misma se superara.

Tras ganar la carrera se acercó a las cámaras de la BBC y ofreció su análisis de cómo encaró la carrera y de su logro obtenido: “Esto es genial, fue una carrera difícil sabía que todas eran rápidas, sabía que tenía que ser rápida”.

49.17 400m world record ?

It's Femke Bol's world and we're all living in it ?#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/ewDM0v0jDi

— World Athletics (@WorldAthletics) March 2, 2024