Los mejores memes tras la caída mundial de Facebook e Instagram

Este martes 5 de marzo, los usuarios de las redes sociales en X convirtieron en tendencia a Facebook e Instagram. Esto ocurrió después de que las principales plataformas de Meta presentaran fallas al intentar iniciar sesión y al cargar las publicaciones.

Por BluRadio

Algunos usuarios de Facebook e Instagram informaron que se llevaron un susto cuando no pudieron acceder a sus cuentas utilizando sus nombres de usuario y contraseñas habituales. En ese momento, muchos pensaron que habían sido hackeados.

Al mismo tiempo, otros usuarios notaron que las publicaciones en Facebook e Instagram no se cargaban correctamente, lo que los llevó a pensar que las fallas estaban relacionadas con problemas de conexión a internet.

Facebook down Instagram down Meta struggling FB & IG, Coming soon WhatsApp ??

BREAKING: Mark Zuckerberg using ? spaces to discuss the issue with his team. pic.twitter.com/XKJ9lRq0Rk

— Grok (Parody) (@Grok_Parody1) March 5, 2024