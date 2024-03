Budú confiesa que tiene una conversación pendiente con sus hijos: la canción que habla de su expareja

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El rapero Pedro Pérez, conocido artísticamente como Budú, habló de los grandes retos que ha enfrentado en su vida personal y profesional, en una entrevista que concedió para el pódcast Desde cero by Juancito.

Por Ronda

Luego de varios años de esa composición, Budú confesó qué piensa actualmente sobre un fragmento de la canción Grandes Léxicos, ahora que sus hijos están grandes, y comentó que hasta el momento no han conversado al respecto: “Yo sé que hay muchos que me quieren ver caído, entre ellas la madre de mis hijos, pero aquí estoy luchando cada día, no me interesa que me pongan mil obstáculos”, dice una frase del tema musical.

“En ese tiempo mis chamos estaban muy pequeños. Me pegó cuando ellos la escucharon. Cuando yo la escribí yo no pensaba que cuando estuvieran más grande iban a escuchar eso”, expresó Pérez en compañía de los integrantes de Tres dueños.