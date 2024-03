Descubren un anfibio que pone huevos, los cuida y da de comer a sus crías a través de sus “desperdicios”

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un equipo de científicos ha hecho un descubrimiento en Brasil que contraviene la creencia, estudiada en los libros de texto, de que alimentar a las crías con leche rica en lípidos es algo exclusivo de los mamíferos. Un nuevo estudio, publicado en la revista Science, revela que una especie de anfibio parecido a un gusano, que vive en zonas húmedas subtropicales, pone huevos, los cuida y alimenta a sus crías con una sustancia rica en lípidos que segrega a través de su cloaca.

Por Cadena Ser

Los descubrimientos relatan que el Siphonops annulatus, una especie de cecilia o culebra ciega de Brasil, mantiene comportamientos no observados previamente y aportan nuevos conocimientos sobre el cuidado y la comunicación de los padres de la especie con sus retoños.

A new study reveals that an egg-laying species of worm-like amphibian nourishes its young with a lipid-rich, milk-like substance.

The findings report previously unobserved behavior and offer new insight into the species’ parental care and communication. https://t.co/TP5XwNmNfw pic.twitter.com/FZWfwr6y0G

— Science Magazine (@ScienceMagazine) March 7, 2024