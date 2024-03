Desde “loco con discapacidad mental” hasta “vergüenza para EEUU”: Medvédev descalificó a Biden

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El expresidente ruso Dmitri Medvédev lanzó duros ataques contra el mandatario estadounidense Joe Biden a través de redes sociales.

En un mensaje, el actual subjefe del Consejo de Seguridad ruso aseguró que Biden no tenía derecho a compararse con Franklin D. Roosevelt.

“Aunque Roosevelt era un hombre enfermo en silla de ruedas, sacó a EEUU de la Depresión, Biden, en cambio, es un hombre loco y mentalmente discapacitado, que ha decidido arrastrar a la humanidad al infierno”, escribió Medvédev

Cuestionó que el presidente norteamericano apoye a Ucrania, a quien Moscú acusa de “nazi”, mientras Roosevelt luchó contra fascistas.

In the State of the Union address, Biden compared himself with Franklin Delano Roosevelt. That’s a so-so comparison. Obviously, not in his favour.

First, even though Roosevelt was an infirm man in a wheelchair, he raised America from the Depression; Biden, on the other hand, is…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 8, 2024