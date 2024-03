Ronaldo “el fenómeno” volvió a las canchas para disputar un partido en Inglaterra (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Con dos Mundiales en su vitrina Ronaldo Nazario es considerado como uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. El brasileño se retiró en 2011 a sus 33 años luego de deslumbrar con su talento en grandes equipos como Inter de Milán, Real Madrid y Milán.

Por: El Diario NY

El “Fenómeno”, como suelen apodarle, actualmente es el propietario del Real Valladolid, equipo de la Segunda División de España. Su último encuentro oficial como futbolista fue en febrero de 2011 hace casi 15 años y aunque a ha hecho apariciones en algunos encuentros benéficos, correr y anotar goles en el campo ya no es lo suyo.

Sin embargo, recientemente realizó una sorpresiva aparición en los terrenos de juego por algunos minutos. Esto se dio el pasado domingo en Inglaterra cuando el brasileño se puso la camiseta del Phoenix FC, equipo de la Sunday League de Reino Unido. Una liga amateur calificada como la octava división del país.

Pero, ¿cómo llegó Ronaldo a jugar en esta liga? Todo fue parte de una estrategia de marketing por parte de la casa de apuestas irlandesa Paddy Power, quien quiso “ayudar” al que actualmente es considerado el peor equipo del Reino Unido (Phoenix FC), pues se ubica último en la tabla de la clasificación de la última categoría del sistema de ligas.

We sent Ronaldo to play for one of the worst Sunday League teams in England.

Unfortunately, not every Super Sub will work out…

? 18+ BeGambleAware pic.twitter.com/10mhwVA0HM

— Paddy Power (@paddypower) March 11, 2024