El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 14 de marzo de 2024

Aries

Te das cuenta que el camino que elegiste no era el que necesitabas seguir. Hay otra forma de hacer las cosas e incluso puedes lograr mucho más, puedes unir fuerzas con alguna persona que tenga más conocimientos que tú, tal vez un socio, compañero de trabajo o colaborador, pero primero debes dejar las bases bien sentadas.

Tauro

Te enojas por una situación que se te sale de las manos, pero recuperas el control rápidamente y regresas a tu centro de paz. Lo negativo es que durante hoy y los días venideros estos cambios de emociones podrían ser continuos. Nada ni nadie debería alterarte, decídelo, y decretalo, porque así debe ser.

Géminis

Avanzas a paso firme y seguro. Te detienes de vez en vez, ya sea para descansar y tomar fuerzas o para revaluar que tan acertados son los pasos que darás a continuación. Si es necesario harás un cambio porque sabes que ser flexible es tu mejor opción. Estás feliz y más que dispuesto a aprovechar esa energía extra y las oportunidades que te ofrece la vida.

Cáncer

No necesitas cambiar a nadie. Cuando amas, aceptas a la otra persona tal cual es y entiendes que a veces, para poder mantenerse conectados hay que ceder. Aceptación primero, adaptación después, es parte de un proceso que no debes acelerar, pero si por el contrario, esa persona no está en tu misma onda, la mejor opción es abrir distancia.

Leo

No puedes ni debes permitir que personas amargadas o frustradas afecten tu desempeño laboral. Si alguien te pone piedras en el camino pásalas por alto y si aún así insisten en molestarte, crea un plan para que salgas victorioso, eso si, no pierdas tiempo en discusiones, porque difícilmente te conducirán a algún lugar.

Virgo

Si prefieres aislarte, no hablar con nadie y tomarte un día para ti, está bien. Todos los que te aman deben respetar tu decisión. Tu actitud no implica que los quieras menos, porque los puedes amar y aún así tener tiempo para la persona más importante de tu vida: tú. Si alguien se molesta o lo toma como algo personal, simplemente explícale el porqué.

Libra

Haz que otros amen tus proyectos tanto como los amas tú, y nos estamos refiriendo a los involucrados. Invítalos a que trabajen con pasión, entrega y deseos de llegar a la meta final. A partir de hoy conviértete en ese líder que conquista al grupo y que los motiva a dar lo mejor de sí. Crece y ayuda a crecer.

Escorpio

Terceros se involucran y quieren opinar, aún cuando no se lo has pedido. No te alteres ni reacciones mal, solo diles, con la educación que te caracteriza, y con más firmeza de lo habitual, que agradeces sus consejos pero que nadie mejor que tú para saber que debes o no hacer. Es una forma bonita de decir: no te metas en donde no te han llamado.

Sagitario

No importa cuánto tiempo te lleve alcanzar una meta, si eres constante y perseverante no hay obstáculo ni energías negativas que te impidan llegar adonde te lo propongas. Antes de dar el siguiente paso repite en voz alta: lo puedo y lo voy a lograr.

Capricornio

Te fijas nuevas metas, algo diferentes a las que perseguías hasta ahora y te das cuenta de que tus conocimientos son limitados, pero estás dispuesto a cambiar, estudiar, aceptar consejos, detenerte cuando sea necesario y avanzar cuando haya oportunidad. Poco a poco, sin estresarte, porque tus cambios deben ser a tu propio ritmo.

Acuario

Hay relaciones que están y no están. Cuando llegas a ese punto hay que examinar lo que sucede, profundizar el porqué ha dejado de funcionar lo qué hay entre tú y esa persona o si son los eventos externos los que los desconecta. Y ten presente que cuando hablamos de relación, nos referimos a las sentimentales, de amistad o de trabajo.

Piscis

No puedes ni debes controlar lo que hacen los demás y lo sabes. Acepta que hay límites y que el más grande es la libertad de hacer lo que uno quiera y hacerlo a su manera. En otro orden de ideas, será un día de enfoque en el trabajo, te pones al día y aunque surge alguno que otro problema para cumplir una meta, lo logras.