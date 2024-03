Habitantes de Ureña en Táchira rechazan apagones diarios en multitudinaria protesta nocturna

Un importante número de habitantes de Ureña tomaron las calles de la localidad fronteriza la noche de este jueves 14 de marzo, cansados de permanecer más de 12 horas diarias sin electricidad.

Anggy Polanco / Corresponsalía lapatilla.com

Los residentes se concentraron en el sector Cruz de la Misión para exigir calidad en los servicios públicos básicos.

Silvia Patarroyo expuso que exigen el buen servicio de la electricidad y el agua. “Estamos en un pueblo nefasto, parecemos ya zombis, los niños y los ancianos no pueden dormir”, relató la habitante sosteniendo una pancarta en sus manos.

Contó que ya no llega la electricidad, no saben en qué momento llega y en qué momento la cortan. Están cansados.

“Esto se agravó, esto se le salió a la alcaldía y al gobierno de las manos”, agregó. Afirmó que ninguna empresa da la cara.

Otra residente manifestó a viva voz que le ponga la cara al pueblo, “que la diga al pueblo cuáles son las dos horas que le quitan al pueblo, ¡que no sea un mentiroso!, que sea serio, que respete al pueblo”, dijo la habitante, quien evidentemente molesta manifestó que su madre tiene 82 años que no duerme y se le va a enfermar.

Ángel Omaña, trabajador del Concejo Municipal, expresó que el pueblo está unido, y pese a que forma parte del ente municipal, no puede hacerse el sordo con lo que están viviendo los integrantes de su familia con los cortes de energía y la falta de agua.

“Aquí no se puede vivir, aquí no hay gasolina, no hay gas, no hay agua. No son dos horas, señor Jorge Rodríguez, ni tres horas, ni cuatro, son ocho, once y hasta 14 horas diarias sin luz. Nuestros estudiantes no tienen rendimiento, no podemos comer, no podemos trabajar”, manifestó otra residente.

Los habitantes recordaron que Ureña, que se caracterizó por ser un pueblo productivo y que sacó la cara por Venezuela, lo están condenando a morir de hambre y a vivir con sed, pues la poca de agua que llega baja contaminada y enferma a las personas.