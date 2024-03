Lenny Kravitz ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Lenny Kravitz tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El martes, el cantante reveló la placa con su nombre en la emblemática acera en el Hollywood Boulevard, en Los Ángeles.

Por El Nacional

La estrella del compositor es la número 2.774 y se encuentra ubicada en el 1750 del Vine Street, frente al edificio de la histórica Torre de Capitol Records.

«Con esta estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, las contribuciones de Lenny Kravitz a la industria del entretenimiento quedarán inmortalizadas y celebradas para siempre. Sirve como testimonio de su talento excepcional, dedicación e impacto significativo en la cultura popular», aseguró en un comunicado Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood.

Fans attending the Lenny Kravitz star ceremony must lineup on the north/east corner of Vine and Yucca. Security will come get you to line you up for the star ceremony. Please be patient and those that are not in line will not be coming in to the fan area. Thank you. pic.twitter.com/Hpj4r1PpQs

— Walk of Fame (@WalkofFameStar) March 11, 2024