El increíble gol de 60 metros en la MLS que recorre el mundo gracias a un factor climático (VIDEO)

Chicago es uno de los lugares más populares en los Estados Unidos. Conocida por ser la tercera ciudad más poblada del país, detrás de Nueva York y Los Ángeles, se hizo famosa con el tiempo por diferentes motivos. Además de ser reconocida por la dinastía que forjaron los Bulls de Michael Jordan, ganadores de seis anillos de la NBA, a finales del siglo XIX fue apodada como la “Ciudad del Viento”.

Por Infobae

Muchos piensan que dicho mote está relacionado al clima, pero en realidad está basado en un reporte de un periodista en el año 1893 cuando la ciudad del estado de Illinois y Nueva York se peleaban por ser sede de la Feria Mundial, un reconocido evento que por aquella época celebró los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al “Nuevo Mundo”. Llamado Charles Dana, el reporte del periódico NY Sun calificó que los políticos de Chicago estaban “llenos de aire caliente”. Así nació el apodo “The Windy City”.

En las últimas horas, un increíble gol detrás de mitad de cancha a favor del Chicago Fire le devolvió el espíritu a aquella referencia que tiene más de 130 años. Corría el minuto 98 del partido entre la franquicia local y el CF Montreal cuando se produjo una jugada impactante. Con el marcador igualado 3-3, el volante Kellyn Acosta realizó un tiro desde unos 60 metros con la intención de buscar que el balón llegara al área rival.

Fue en ese momento en el que, por alguna ráfaga de viento, la pelota cambió de sentido en el medio de su trayecto y generó confusión en el arquero rival. El canadiense Jonathan Sirois estaba fuera del área chica cuando se vio sorprendido por el cambio de rumbo del esférico y, a pesar que logró tocarlo, no pudo evitar el cuarto gol de los dueños de casa.

El resultado 4-3 en favor del Chicago Fire le puso cifras definitivas a un marcador que estuvo en favor del conjunto de Canadá. El equipo de Montreal llegó a tener ventaja de 3-1 gracias a dos goles del ex jugador de Huracán, en Argentina, Matías Cóccaro, que anotó de penal a los 7 y 12 minutos del primer tiempo. El suizo Maren Haile-Selassie descontó para el Fire en el cierre de la etapa inicial y cuando restaban 20? para el final, el búlgaro Yankov estiró la diferencia de dos tantos para la visita.

Cuando restaban cinco minutos para el cierre, Brian Gutiérrez, de penal, puso el 2-3 y en tiempo cumplido apareció Hugo Cuypers para el Fire (3-3), hasta que el disparo de Acosta pocos segundos antes del final del juego hizo delirar a los aficionados locales en el Soldier Field de Chicago.

¿Quién es Kellyn Acosta? El volante de 28 años debutó profesionalmente a los 17 en el FC Dallas, franquicia en la que se desempeñó de 2013 a 2018. Luego de pasar por el Colorado Rapids y Los Ángeles FC, en 2023 desembarcó en el Chicago Fire. Además, tiene una larga trayectoria en las selecciones juveniles de los Estados Unidos.

This angle of Kellyn Acosta’s miracle wonder wind goal at the death for @ChicagoFire is absolutely insane. ? pic.twitter.com/V4dgVItMBt

— Stefano Fusaro (@S_Fusaro) March 17, 2024