Adam Levine cumple 45 años: Los momentos más oscuros y sus romances polémicos

“No serías una banda completa sin un líder un poco engreído, ¿verdad?”, supo decir acertadamente Adam Levine, líder de Maroon 5 y entrenador en The Voice. Un hombre extremadamente talentoso: músico, bailarín, que puede hacer imitaciones y ha conseguido permanecer en lo alto de la lista A durante más de una década. Pero su tiempo en la cima no ha sido completamente libre de controversias. Éstos son algunos de los momentos más sombríos en la vida de Levine hasta ahora.

Por Infobae

Un caza-modelos serial

Adam Noah Levine nació el 18 de marzo de 1979 en Los Ángeles, California. Hijo de Patsy, consejera de admisiones, y Fredric Levine, quien fundó la cadena minorista M. Fredric. Proveniente de una familia judía, Adam comenzó a tocar música con sus compañeros de la secundaria Jesse Carmichael y Mickey Madden. Su primer concierto fue en un baile de la escuela, y Levine, que era terriblemente tímido, tocó de espaldas al público. Luego, se dirigió a la ciudad de Nueva York con Carmichael para estudiar música en Five Towns College en Long Island. Mientras estuvo allí, permaneció rodeado de nuevas escenas e influencias musicales que le dieron una perspectiva completamente nueva sobre la composición y el canto. Luego de un semestre abandonó la escuela y regresó a California para reunirse con otros amigos y desarrollar su banda. Comenzó a escribir canciones inspiradas en una relación recientemente fallida. Y así, nació oficialmente Maroon 5.

Levine se ha ganado cierta reputación por sentirse atraído hacia un tipo específico de mujer: las supermodelos. Antes de casarse con Behati Prinsloo, salió con Nina Agdal y Anne V, y esas son sólo las que se conocen. De hecho, una de sus más desagradables declaraciones fue cuando cruzó el límite de la caballerosidad, dando detalles sobre su intimidad con la tenista profesional María Sharapova, con quien mantuvo una relación en 2005. “Ella no hacía ningún ruido durante el sexo. No puedo expresar lo decepcionado que estaba. Realmente pensé, como muchos chicos, que ella sería del tipo que grita fuerte. Pero en cambio, ella simplemente yacía allí como una rana muerta. Incluso se enfadaba si yo empezaba a gemir y decía que eso ‘arruinaba su concentración’. Fue tan desilusionante que tomé Paxil (un antidepresivo) durante un mes después. Realmente, fue mucho más impactante que cuando descubrí que no existe el Conejo de Pascua”, expresó el cantante según Lainey Gossip.

Y lejos de avergonzarse de su juego de amante de las pasarelas, explicó a GQ, “Los hombres no son tan sofisticados como las mujeres. No son tan maduros como las mujeres. No están tan conectados con sus emociones como las mujeres. Hay una cualidad muy neandertal que todavía existe en muchos hombres… Fue un momento de mi vida en el que viví probablemente un poco más en el nivel primario. Y eso fue asombroso”.

