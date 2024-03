Julio Castellanos: Libertador no tiene agua ¿cómo lo resolveremos?

Posteado en: Opinión

Hace unos días, la Alcaldía del Municipio Libertador (Carabobo) emitió una nota de prensa que llegó a los principales medios de comunicación carabobeños con el titular “Alcalde Orsini sostuvo encuentro con las MTA para avanzar en la optimización del sistema hídrico en Libertador”, leer la nota de prensa completa es agotador, dada la narrativa innecesariamente recargada de retórica revolucionaria y demostraciones de lealtad no solicitadas del tipo “Cumpliendo con los lineamientos del Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de las Siete Transformaciones (7T), en busca del reimpulso y desarrollo político, económico, social, ecológico y geopolítico de cara al 2030”.

Apartando toda esa verborrea, básicamente la noticia es que el alcalde se reunió con un grupo de miembros de los consejos comunales, específicamente, aquellos que integran las Mesas Técnicas de Agua, para dos cosas: 1) pedirles registro actualizado como Mesa Técnica (con la burocrática expresión “ponerse a derecho”) y 2) pedirles que elaboren proyectos que a su vez se presenten en el Ministerio de Aguas. La hipérbole se completa anunciando que la Dirección de Asuntos Hídricos de la Alcaldía hará un catastro de los pozos para saber “en detalle” cuáles están activos y cuáles no.

Lo primero que debo decir es que este discurso llega tarde, el señor Oscar Orsini no acaba de ser electo Alcalde, lleva medio período en el cargo. Segundo, ¿Qué sabemos sobre la falta de agua en el municipio Libertador? Pues, sabemos que de 140 pozos de agua solo 40 funcionan (70% de municipio no tiene agua), también sabemos que este 2023 a algunos pozos se les instalaron bombas de agua que apenas funcionaron por unas semanas, como ocurrió en el sector 2 de Fundación CAP o en El Oasis, asimismo sabemos que el promedio de la ausencia de agua en las comunidades es de 2 a 3 años, aunque hay casos extremos como los de Nuevos Pobladores que llevan 10 años sin agua y, sabe usted amigo lector, esos datos no requirieron de un exhaustivo catastro apresuradamente ordenado, ya esa información reposa desde hace más de dos años en la Dirección de Operaciones de la Alcaldía, con dirección, geolocalización y evaluación técnica. ¿Por qué no se había hecho nada antes?

Por otra parte, ¿a razón de qué los voceros de las Mesas Técnicas de agua (que no son funcionarios públicos sino vecinos y que no cuentan con ingenieros hidráulicos como asesores) redactarán proyectos que, ahora sí, el Ministerio de Aguas podrá dedicarse a financiar o ejecutar y no se podía hacer eso con la información que la Alcaldía ya tenía sobre estás fallas? ¿No tendrá esto que ver más bien con las premuras electorales del gobierno? ¿No será que tratan de hacerse ver cómo que están haciendo alguna obra pública hoy cuando en el 2023 la única obra efectuada fue pintar la Catedral?.

El acceso al agua es un derecho humano y su carencia debería ser tratada con mayor seriedad y respeto al ciudadano. En una alcaldía gestionada con seriedad, los recursos financieros de los últimos dos años no se habrían gastado en conciertos y rumbas, ni en tanta publicidad y propaganda, por otro lado, si los recursos hubieran sido insuficientes, ¿Por qué el alcalde no solicitó audiencia con el Ministerio de Agua con la información pormenorizada que ya tenía hace dos años para advertir al gobierno nacional de la grave crisis que padecen los libertadorenses en esa materia? Es lógico esperar que al Alcalde se le abran más fácilmente las puertas de un Ministerio que a cualquier vocero de Consejo Comunal.

Todo parece indicar que se está usando la crisis del agua en Libertador con fines electoralistas, es decir, para reeditar promesas incumplidas y captar con ello, otra vez, las esperanzas de quienes padecen sed. Ojalá, más que sea uno de los cien pozos dañados, sea reparado antes de las elecciones presidenciales, de otra manera, visto lo visto, tendremos que esperar otra elección presidencial para ver a la alcaldía interesada en los problemas de la gente.

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica