Hasta Elon Musk rechaza lo que dice “Leito Oficial” en su nuevo video VIRAL

Nuevamente “Leito Oficial” se hizo viral en las redes sociales por sus polémicos videos, en esta oportunidad, el mensaje sobre “invadir” hogares desocupados en Estados Unidos, hizo que hasta el millonario Elon Musk comentara dicha publicación notablemente asombrado.

El venezolano instó en el audiovisual a los inmigrantes ilegales cómo “expropiar” viviendas desocupadas en territorio norteamericano.

“Muchachos, aquí en EEUU también se aplica la de invasión de terreno, y cero que ese será mi próximo negocio, invadir casas abandonadas”, dijo.

Además afirmó que tiene amigos africanos que lograron apoderarse de siete casas gracias a las leyes de ocupación ilegal.

NEW: TikToker is going viral by telling illegal immigrants how to "invade" homes in America thanks to progressive squatting laws

Remarkable.

"We can invade a house in the USA, what do you think about this new law?" a video from one TikTok user read.

The man said he has African… pic.twitter.com/b92DT9fYq7

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 20, 2024