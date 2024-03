Imágenes sensibles: la brutal golpiza que recibió un adolescente por vándalos juveniles en Boston

Tres niños afroamaericanos le dieron una brutal paliza a un niño blanco en el desfile del Día de San Patricio en el M Street Park, de South Boston, en Massachusetts.

lapatilla.com

De acuerdo con la información compartida por el periodista Aidan Kearney, lo patearon cuesta abajo mientras se estrellaba la cabeza contra un poste, y luego lo escupieron y le arrojaron cervezas.

Nadie entre la multitud que observaba intentó detenerlos mientras lo agredían. Posteriormente, logró levantarse e intentó escalar el muro antes de que dos personas acudieran a ayudarlo.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos.

3 black kids beat the shit out of a white kid at the Southie St Patrick's Day parade, kicked him down a hill as he smashed his head into a pole, and then spit on him and threw beers at him. No one in the crowd tried to stop it, and no arrests have been made:… pic.twitter.com/uTdQ4NxBgW

— Aidan Kearney (@DoctorTurtleboy) March 20, 2024