Kate Middleton al banquillo: cómo las mujeres Windsor se convirtieron en escudos humanos

Érase una vez un joven y apuesto príncipe que examinó a todas las mujeres encantadoras, inteligentes y de buen corazón del país y, de entre todas ellas, eligió a su novia.

La nueva integrante de la familia era una delicia, una belleza, un soplo de aire fresco. Disfrutó de un breve periodo de luna de miel en el que todo el mundo la adoraba. Luego, algo cambió. Quizá se atrevió a expresar un deseo o a dejar escapar una opinión. Tal vez apareció en público con un aspecto menos que perfecto, o rompió con la tradición y se negó a aparecer, o tal vez fue simplemente una cuestión de que todo lo que sube debe bajar.

Sea como fuere, la chica de oro fue rápidamente convertida en cazafortunas. O como vulgar y despreciable, o cruel y manipuladora, o fea, o gorda. La oponían a las demás mujeres de su círculo y de su generación.

Los príncipes pueden convertirse ocasionalmente en ranas, pero las princesas siempre parecen acabar siendo villanas o chivos expiatorios, y utilizadas para desviar la atención o las críticas en caso de que su marido lo requiera.

Le pasó a Diana Spencer, a Sarah Ferguson, a Camilla Parker Bowles, antes de ser la reina Camilla. Le ocurrió a Meghan Markle, cuyos juicios se vieron agravados por el racismo. A su manera, le ocurrió a Wallis Simpson. Le pasó a Kate Middleton: cuando ella y el príncipe William salían, pero aún no estaban comprometidos, la retrataron como una astuta trepadora social y la llamaron “Waity Katie” (Katie a la espera). Después de casarse, parecía que Catherine se convertiría en la excepción, la privilegiada esposa de Windsor a la que se le permitía flotar por encima de la controversia.

Pero ahora, Catherine, Princesa de Gales, ha pasado a ocupar el lugar que ocupan todas las mujeres de la realeza y afines: el banquillo de los acusados. Con todos los dedos apuntando hacia ella.

Como sabrás, a menos que hayas estado bajo una roca con las manos sobre los ojos, el palacio publicó recientemente una fotografía de Catherine sonriendo con sus tres adorables hijos, uno de los primeros vistazos que el público había tenido de ella desde antes de enero, cuando se anunció que se estaba recuperando de una operación abdominal programada y que no retomaría sus funciones públicas hasta después de Pascuas.

Internet tardó un minuto en darse cuenta de que la foto había sido retocada, y se nos pidió que creyéramos que Catherine era la única responsable de haberla retocado (mal). La observadora de la realeza Daniela Elser la tachó de “portadora del caos” y “figura mundial de la humillación y la burla”. La “palabra real”, escribió, “será ahora puesta en duda durante años”. (Esto, según tenemos entendido, se debe únicamente a que Catherine photoshopeó una fotografía de sus hijos para Instagram. El historial de comunicaciones del palacio era, por supuesto, intachable).

¿Por qué las mujeres Windsor reciben este tipo de trato tan sistemáticamente? Empecemos por el hecho de que la realeza no gobierna realmente Britania, ni nada parecido. Piense en ellos como una empresa familiar que no produce nada, excepto bebés y el argumento para que los contribuyentes británicos los mantengan a su alrededor. Los miembros de la realeza y sus cónyuges tienen que demostrar a diario que la monarquía da a los contribuyentes valor por su dinero; que los reyes y las reinas y los lores y las damas son símbolos útiles, avatares del carácter de la nación; que son honestos, firmes y verdaderos.

En este sistema, el monarca es el más importante. Los parientes masculinos son herederos o recambios. Las mujeres han servido históricamente como una combinación de yeguas de cría y muñecas. Su trabajo consiste en mantenerse delgadas, decir poco, tener buen aspecto y producir herederos que se mantengan delgados, digan poco y tengan buen aspecto. (Se dice que el príncipe Felipe aprobó la entrada de Diana en la familia porque “engendraría con cierta estatura”).

Cuando algo amenaza la reputación de un Windsor masculino de mayor rango, las mujeres tienen otro papel esencial: escudo humano.

¿Ha abdicado el rey Eduardo VIII y ha huido a Francia para estar con Wallis Simpson? Culpemos a la divorciada americana.

¿El Príncipe Carlos tiene una amante? Culpemos a su madre por no dejar que su hijo se case con su verdadero amor; culpemos a su esposa por no mantenerlo fiel – oh, y llamemos fea a la amante.

¿Se ha negado el Príncipe Harry a cumplir con sus obligaciones familiares y se marchó a la soleada California? ¡Culpemos a su “narcisista” esposa por haberlo engatusado!

Y tal vez todo el mundo debería haber prestado más atención a la amistad del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein, en lugar del peso de su esposa.

Mientras Meghan y Harry, como Diana antes que ellos, son ahora libres de conceder entrevistas y autorizar libros, Catherine no puede defenderse. En cambio, está atrapada soportando en silencio su propio annus horribilis.

Su reticencia acerca de su salud, su aparente falta de voluntad para compartir detalles de su dolencia o imágenes de su recuperación, se ha contrastado -desfavorablemente- con la franqueza del rey Carlos III acerca de su cáncer.

Cuando intentó dar al pueblo lo que quería -una prueba de vida, a través de una imagen pulida de familia feliz- y le salió el tiro por la culata, eso también fue útil. Tal vez su mea culpa pretendía hacernos ver a William como digno de confianza y estadista en comparación; un marido leal, que cuida firmemente de los niños mientras la princesa juega con el photoshop, y no -como los lectores de las memorias de Harry podrían ser perdonados por imaginar- un exaltado golpeador de hermanos, rompedor de collares y peligroso para los perros.

Mientras los detectives de Internet estudian minuciosamente las últimas imágenes granuladas de los tabloides británicos, que parecen mostrar al príncipe y a la princesa en una granja, Catherine ha mantenido el silencio que prácticamente forma parte de la descripción de su trabajo.

La regla es no quejarse nunca, no dar explicaciones y, si es demasiado, no pedir ayuda. Diana, que sufría bulimia, dijo que la familia la descartó por “inestable”. Meghan ha dicho que quería buscar ayuda profesional, pero “me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”. Se espera que las mujeres de la realeza se aguanten y vivan, con joyas prestadas en los dedos y una diana en la espalda.

Tal vez haya un final feliz para este lío real. Quizá los últimos acontecimientos acaben de una vez por todas con el mito del príncipe azul y la felicidad para siempre que traerá consigo. Tal vez dentro de 10 años una generación de adolescentes no esté tarareando “Algún día vendrá mi príncipe” y soñando con que el príncipe Jorge las deje boquiabiertas. Quizá no le pidamos a otra Diana, Meghan o Catherine que cambie su propia voz y su personalidad por un bonito vestuario, una boda televisada y toda una vida de cortar cintas y sonreír en silencio.

Como dicen los cuentos de hadas (Grimm, no Disney), nada es gratis. La factura siempre llega. Y, para las no tan alegres esposas de Windsor, el precio siempre ha sido demasiado alto.