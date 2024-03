“Nos lleva tres horas”: latino reveló cuánto le pagan por limpiar casas en Florida (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un inmigrante chileno, que reside en Florida, publicó en TikTok un video en donde contó cómo es el trabajo de limpiar casas en Estados Unidos y cuánto cobra por hora. El hombre llegó hace dos años junto a su esposa, y ambos trabajan en el rubro de limpieza. Además, en sus redes sociales brinda consejos a otros compatriotas y latinoamericanos sobre los primeros pasos al arribar a ese país.

Por La Nación

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“Como hace muchos sábados yo no venía a trabajar con mi señora, hoy la vine a acompañar, porque le tocó una casa muy grande, que tiene alrededor de 8-9 piezas”, comenzó el video de @HulkinUSA, que en su descripción se define como “un chileno haciendo patria en Estados Unidos, padre de familia loco y divertido”.

Después de mostrar la propiedad, que cuenta con una enorme pileta, varios pisos, ascensor, ocho habitaciones en suite y una increíble terraza con vista al mar, el usuario reveló lo que todos estaban esperando: “¿Cuánto pagan por esta casa? Pagan US$210. Yo estimo que nos vamos a demorar unas tres horas aproximadamente”.

En tanto, si se divide los US$210 por las tres horas, da como resultado una paga de US$70 por hora. “Es lo que se gana haciendo estas casas vacacionales en USA”, aseguró el usuario en la descripción del video, que cuenta con más de 6000 reproducciones.

Su mensaje de apoyo a las familias latinoamericanas que emigran a Estados Unidos

El joven vive desde hace dos años en Sarasota, en la costa oeste del estado de Florida, entre las ciudades de Miami y Orlando. Anteriormente, trabajó en el hotel The Westin y en su país natal había salido algunas veces en móviles de televisión como imitador del futbolista chileno Arturo Vidal, según consta en sus redes sociales.

“Esta ciudad está llena de riqueza, sus playas, sus parques, su cultura, su gente. Y cabe destacar que esta es la ciudad del arte, así que van a encontrar arte en todos sus rincones”, destacó. “Creo que los dos primeros años son los más complejos para todos. El primer año es como de adaptación, el segundo año recién vas a lo que viniste”, sostuvo en otro video en el que recordó el momento en el que llegó a EE.UU.

En un mensaje de apoyo “a toda la gente que llega y ya está pensando en emigrar”, el hombre afirmó: “Sea cual sea el medio de migración, piensen siempre que el primer año va a ser siempre el más complejo, para que no se echen a morir, no piensen que no resultó o que no pueden. Den la pelea, siempre se puede. No se den por vencidos. Recuerden que retroceder es siempre para tomar impulso”.

Lea más en La Nación