The Grey: la serie de terror y ciencia ficción coreana que llega a Netflix

El catálogo de series coreanas de Netflix está por hacerse más grande con Parasyte: The Grey, una serie de ciencia ficción y terror que fue creada por el mismo equipo que nos ha traído grandes títulos aterradores, como la serie Hellbound y Train to Busan, que está considerada como una de las mejores películas de zombies del siglo XXI.

La premisa de la serie habla sobre una invasión extraterrestre, que obliga a los humanos sobrevivientes a tener que luchar para salvarse. Pero estos extraterrestres no solo quieren exterminar a la raza humana, más bien buscan controlarla de una manera muy particular.

De acuerdo con Netflix, la serie se basa en el famoso manga Parasyte, creado por Hitoshi Iwaaki, que vendió más de 25 millones de ejemplares alrededor del mundo y está considerado como un clásico de terror.

Es una historia que nos hace pensar en clásicos del cine como Invasion of the Body Snatchers (o incluso tal vez en series como The Last of Us, aunque la historia es distinta), pero con un giro mucho más oscuro y brutal, ya que cuenta con una protagonista que se encuentra luchando contra una situación oscura dentro de su propio cuerpo.

El trailer nos explica más sobre la invasión extraterrestre que está sucediendo en la Tierra, realizada por una raza extraterrestre que libera parásitos que se pegan a los humanos y toman el control de sus cerebros, y eso comienza a transformarlos hasta que dejan de ser humanos por completo.

El objetivo es ir tomando más y más cuerpos, para eliminar a los humanos y tomar el control del planeta, pero todo eso se complica cuando una mujer demuestra que es posible resistir al parásito y coexistir en el mismo cuerpo.

El trailer nos muestra también cómo es que la protagonista de esta historia se infecta con el parásito extraterrestre, pero a diferencia de los demás, ella logra resistir y eso la deja en una lucha constante en la que busca conservar su humanidad.

