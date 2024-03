Daniel Sarcos alerta que le robaron su voz con inteligencia artificial: “No tengo nada que ver con esta gente” (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El talentoso animador venezolano Daniel Sarcos alertó que le robaron su voz con inteligencia artificial para promocionar una firma de asesoría empresarial en los Estados Unidos, bajo el nombre de Oplaics Consultants Corp

Sarcos denunció a través de su red social ique “hay un grupo de personas inescrupulosas que han utilizado la inteligencia artificial para unir algunas imágenes mías con un audio que simula mi voz, para promocionar una tal corporación que arregla y que sube el puntaje de su score crediticio en los Estados Unidos”.

El artista explicó que no tiene vínculos con la empresa, “quiero decirles que no tengo absolutamente nada que ver con esta gente, absolutamente nada (…) Para que los denuncien como fraude, como spam y no sé cuántas otras cosas más pueden denunciarlos”.

Daniel expresó su frustración ante este hecho, “estoy indignado de que esta gente utilice mi voz y mi imagen aprovechándose de la inteligencia artificial, para fraguar esta especie de estafa. Ayúdenme a que esto no siga pasando, porque no solamente me está pasando a mí, he visto un montón de colegas que están incriminando en esta estafa, así que muchísimas gracias”