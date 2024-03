El desgarrador VIDEO de un latino abandonado en el desierto en Texas y sus impactantes declaraciones

Huyendo de la violencia en su ciudad, un mexicano tomó la decisión de cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos en busca de una mejor vida. Decidió pagar a los contrabandistas para conseguir su meta, pero terminó solo en un lugar remoto clamando por ayuda. Los hechos fueron grabados por el oficial que lo rescató, y sus declaraciones hicieron llorar a muchos.

Por El Tiempo

El medio News Nation Now compartió el caso de Héctor, un joven mexicano de 18 años que, al intentar cruzar la frontera de Estados Unidos, término en una zona desolada de Texas, luego de que un cartel que se dedica al tráfico de personas lo dejara abandonado, por no poder seguir el ritmo del grupo.

El medio documentó el caso debido a que uno de sus reporteros se encontraba con el sheriff del Condado de Terrell, Thaddeus Cleveland, cuando este emprendió una misión de rescate por el adolescente. Este último compartió que había llegado hasta la zona con un grupo de otras 10 personas, todos ayudados por los contrabandistas que les mostraban el camino por las montañas para evitar a los agentes fronterizos.

Pero Héctor no pudo seguir el paso de los demás y se quedó solo. Tuvo que acampar en una casa rodante que encontró, hizo una bandera con la funda de una almohada y buscó llamar la atención de alguien para que lo rescatara. Pasó dos días abandonado, hasta que finalmente el oficial de Texas lo encontró.

Cuando fue rescatado el joven dijo angustiado: “quiero volver a casa con mi madre. Me dejaron en estos cerros y me fui al rancho a buscar ayuda”. El sheriff aseguró que, en sus 26 años trabajando para la patrulla fronteriza, nunca había visto a alguien tan desesperado o en tan malas condiciones como Héctor.

Una vez rescatado, el inmigrante mexicano fue llevado a un hospital donde fue tratado por una afección en la que sus músculos se deterioran por el uso excesivo, precisamente la razón por la cual no pudo seguir al resto de los indocumentados. Una vez que fue dado de alta al hospital, lo enviaron de regreso a México.

Una vez que fue rescatado, Héctor compartió que provenía del estado de Puebla, en México, y que decidió aventurarse y cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos, debido a que había sido amenazado por un cartel.

Detalló que en su ciudad trabajaba como mecánico, pero que el cartel le pidió que trabajara para ellos, por lo que tuvo miedo y buscó salir lo más rápido posible de la zona. “Me amenazaron, dijeron que debía trabajar para los narcos, porque estaba en deuda con ellos. Así que me concentré en salir lo más pronto posible”, dijo Héctor.

Aseguró también que su intención era regresar a México una vez que ahorrara algo de dinero para poder apoyar al resto de su familia. Cuando se le cuestionó porque no había usado las vías legales y había solicitado asilo, declaró que toda su familia estaba amenazada y tuvo miedo.

‘I want to go home to my mother’: An 18-year-old migrant said he was abandoned by smugglers and lost for more than two days before a Texas sheriff rescued him. https://t.co/lzIY9Tz57H pic.twitter.com/VTyZqLHZn8

— NewsNation (@NewsNation) March 19, 2024