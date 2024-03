El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 21 de marzo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Has dejado todo para después o delegado en ciertas personas para realizar bien la tarea y ahora, tienes una gran cantidad de trabajo acumulado. Hay tiempo suficiente para ponerte al día, siempre y cuando no lo pierdas en detalles.

Tauro

Resentimiento por situaciones del pasado, que ya deberías de haber dejado atrás. Arrastras un pesado equipaje emocional que te impide vivir tu aquí y ahora libremente. Es tan pesado que por momentos, ni tú misma lo soportas. Es hora de soltar en pro de tu felicidad.

Géminis

No te rindas, si estás convencido de que es para ti, así será. Hazlo lo mejor que puedes y sino resulta como planeabas, por lo menos te quedará la satisfacción de que lo intentaste. Arriba Géminis, el mundo está en tus manos, pero no caerán del cielo las oportunidades. O las buscas o le das la vuelta a las que aparecen.

Cáncer

No vivas en base al drama ni hagas un show por todo lo que sucede, la vida y el amor no son tan complicados como parecen, de hecho, son como tú los asumas y el cómo se desenvuelva dependen de lo que hagas con ellos. Vive en paz, mi más normal posible y con normal no queremos decir aburrido, sino en paz.

Leo

Día de malos entendidos. Todo sucede tan rápido y te forma tan repentina que causa un profundo impacto en ti y en respuesta te quedas paralizado, sin saber que hacer. Actúa, pero hazlo con responsabilidad sobre las consecuencias. No hagas nada sino estás seguro, pero cuando lo estés, no pierdas ni un minuto.

Virgo

Cambias de estado de ánimo constantemente y como es lógico afecta a quienes te rodean. Estar bien hoy y mañana no tanto, debe cambiar. Necesitas estabilidad y tranquilidad. Podrías comenzar por controlas un poco más tus emociones, una vez que lo hayas logrado el siguiente paso, a menos que sufras alguna condición mental, es decidir estar bien, a pesar de todo y de todos.

Libra

Hoy no es un día apropiado para iniciar. Las condiciones no son las mejores, porque todo parece un poco confuso y además se presentan algunos obstáculos difíciles de sortear. Es mejor esperar un poco, preparar el terreno y cuando esté listo, dar el primer paso.

Escorpio

Hoy podrías estar un poco cansado, procrastinar y tomar decisiones poco acertadas. Deja de lado lo menos importante, ocúpate de las prioridades, aún cuando impliquen mayor esfuerzo. Ya después podrás enfocarte en el resto y ponerte al día.

Sagitario

Es el momento de sanar emocionalmente, pero para lograrlo debes hacer un trabajo interno continuo, cambiar no es una decisión que se puede poner en práctica como por arte de magia. Sucede de la noche a la mañana y no depende de nadie más, sino de ti. Sino pones de tu parte, no avanzaras.

Capricornio

Hoy y siempre intuición será tu mayor aliado, sobre todo en el trabajo. Puedes tener grandes conocimientos, pero si no ves más allá, no lograrás tu meta. La buena noticia es que algo dentro de ti que siempre te indica como actuar, así que déjate llevar Capricornio.

Acuario

Te conectas de una forma especial con un ser querido. Estás sensible y reaccionas acertadamente ante situaciones, que en otro momento habrían generado un drama. Haz madurado y ahora tienes mucho que aportar a cualquier relación. La clave será que la otra persona esté en la misma frecuencia: yo te doy, tu me das y si es en la misma medida, mejor.

Piscis

Se presentan nuevas opciones de negocios o inversiones. Son oportunidades de esas que se presentan una sola vez y que no debes dejar pasar. Podría ser un poco complicado incorporarlos a tu vida actual, pero no te preocupes, eres tan progresista, que lo lograrás.