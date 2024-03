Senador Bill Cassidy: El grito desesperado de Dignora se ha convertido en el grito de toda una nación

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El Senador (R) de los Estados Unidos, Bill Cassidy, se pronunció tras la ola de detenciones contra equipo de María Corina Machado.

Por AlbertoNews

“Auxilio, ayuda. El grito desesperado de Dignora se ha convertido en el grito de toda una nación que anhela ser libre”, aseguró mediante su cuenta en X.

Auxilio, Help!! Dignora’s desperate scream has become the cry of a whole nation yearning to be free. #Venezuela https://t.co/Y1KpHfN6OO

— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) March 21, 2024