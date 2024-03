El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 25 de marzo de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Estás frenético, como sino te fuese a dar tiempo de nada. Por momentos permites que el stress domine tu vida, y aún cuando tratas de ser lo más organizado y estructurado posible, terminas agotado. Para todo hay tiempo, entiéndelo, por otro lado, toco lo que te propongas, lo puedes manejar. Sino es hoy, será mañana o durante la semana.

Tauro

Sufres porque quieres tener el control, porque quieres que las cosas sean imaginas y no como son, porque quieres cambiar el pasado y te aferras a lo que ya no es, porque vives más en tu cabeza que en tu presente. Es un buen día para soltar todo lo que no funciona, incluso esa parte de ti mismo que te mantiene atado.

Géminis

Se tú mismo y las personas correctas se quedarán a tu lado. Despójate de las máscaras sociales, no importa lo que los demás piensen o digan, lo que importa es lo que tú quieres ser y hacer, por supuesto, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, incluyéndote a I mismo.

Cáncer

El amor no es fijo, porque cada uno lo ve y lo vive a su manera. Lo que funciona para ti puede que a otro no, y esta bien, es su vida y cada uno la vive como quiere, pero aún así no debes permitir que otros te impongan su forma de amar, no lo necesitas porque al final no te hará feliz.

Leo

Te das cuenta de cuan importante son algunas cosas y personas en tu vida y decides darles el lugar que se merecen. Estás agradecido y dispuesto a retribuir lo que hacen por ti. Hoy es un gran día para ayudar, escuchar, prestar atención, aconsejar y de ser necesario, entrar en acción.

Virgo

Lo que tienes no se debe a la suerte. Tiene que ver con el esfuerzo, constancia y perseverancia que imprimes en todo lo que haces. Eres organizado, pero a partir de hoy necesitas serlo más aún. El tiempo para cumplir una meta específica se acorta y debes aprovecharlo al máximo.

Libra

Nadie tiene culpa de lo que te sucede. Cada uno es responsable de lo que hace o deja de hacer en su vida, de lo que da o recibe y de lo que no, del manejo de sus miedos o de su necesidad de permanecer en su zona de confort. Sea como sea nada es permanente y siempre podemos cambiar lo que no nos guste o no nos haga feliz, solo hay que tomar la decisión.

Escorpio

Estás alerta y podrás solucionar cualquier problema que se presente. Apuestas por un proyecto que tenías un poco olvidado y preparas el camino para comenzar, te rodeas de personas que estén alineadas con tus metas y que sirvan a apoyo o impulso para alcanzarlas. Aún cuando tengas que armarte de paciencia y esperar, lo harás.

Sagitario

Recibes una buena noticia y la aprovechas a tu favor. Puede que necesites hacer uno que otro cambio, incluso, mover piezas que aún no estabas preparado para usar, pero estás más que dispuesto porque esta vez vas con todo. ¿La diferencia entre esta vez y las anteriores? Que ahora te sientes más seguro y motivado.

Capricornio

Importantes avances en tu trabajo, profesión, negocio o estudio. La comunicación con socios, compañeros o colaboradores será fluida y podrán llegar a acuerdos rápidamente. Tú principal objetivo hoy será mantener la armonía y trabajar en equipo por un bien en común.

Acuario

Ten mente propia y actúa de forma independiente. Usa tu voz para decir lo que quieres sin importar las objeciones de otros. Escucha y acepta consejos dados desde la experiencia y las buenas intenciones, el resto, los ofrecidos por celos, envidia o deseos de crear obstáculos, olvídalos. Tomas decisiones a consciencia y claro de las consecuencias te haces responsable.

Piscis

No presiones a quienes te rodean y tampoco te presiones a ti mismo, deja que todo fluya libremente, ya tienen suficiente con las presiones externas. De todas maneras, por mucho que quieras controlar o que todo sea como quieres, al final sucederá lo que tenga que suceder.