“I Want To Break Free”: a 40 años del videoclip más polémico de Queen y que arruinó a la banda en EEUU

“Libertinaje”. “Descontrol juvenil”, se llegó a decir en los Estados Unidos. Hoy todo esto podría quedar reducido a un tatuaje. Por el video más que por el tema en sí, I Want To Break Free puso a Queen al borde de una encantadora indecencia. Y lo hizo desde la voz, y el voto, de Freddie Mercury, pontífice de sensibilidad siempre descentrada para los cánones conservadores del rock.

Por Clarín

Para esos días de 1984, esta canción significó un acercamiento a la llama y el morbo de las sexualidades. Pensándolo bien, estas mismas líneas también podrían ocuparse de Soy lo que soy, el álbum de Sandra Mihanovich justamente editado ese mismo año.

I Want To Break Free: estamos hablando de una de las canciones más populares de toda la historia. “Quiero verme libre”, cantaba Freddie Mercury, mientras los más inquietos entendían que se trataba de una olímpica salida del closet. Pero -el “pero” es adrede- I Want To Break Free está compuesto por John Deacon, heterosexual “denunciado” por el propio Mercury cuando las lecturas tendenciosas sugerían que la letra había sido dictada por el propio Freddie.

Hace 40 años se dio a conocer el polémico videoclip. Ocurrió en abril de 1984. Resultó lo último interesante que pasó con Queen después del álbum The Game (1980), cuando Mercury se dejó crecer el bigote. Hablamos de Cosita loca llamada amor. Del único disco exitoso de la banda en los Estados Unidos, y lo último del cuarteto que realmente valió la pena.

I Want To Break Free es posterior. Pertenece a The Works, undécimo trabajo de los británicos. Se grabó entre agosto de 1983 y enero de 1984. Salió a la venta el 27 de febrero de 1984 en el Reino Unido y al día siguiente en los Estados Unidos. Radio Ga Ga se convirtió en el primer y lamentable corte de difusión. Queen ya era el recuerdo una gran banda que atravesaba horriblemente su última década.

