Shakira contó la historia de superación detrás de su nuevo disco y reveló la conversación que tuvo con Bizarrap

Con cada lanzamiento, Shakira revoluciona la industria musical y con su nuevo disco Las mujeres ya no lloran no fue la excepción. Como también fue una constante a lo largo de su carrera, la artista colombiana hizo un profundo análisis de su vida personal plasmada en las letras de sus nuevos temas.

En ese sentido, la cantante confesó que “logró superar varios conflictos personales“ y que le fue “inevitable” reflejar su vida en la composición de sus innumerables hits. La charla se dio en el marco de una entrevista que Shakira le dio en Miami a Telenoche, y en diálogo con Dominique Metzger enumeró cómo fue el proceso creativo detrás de este último lanzamiento.

“Creo que he pasado un proceso alquímico, de transformar el dolor, la rabia y la frustración en creatividad, en productividad, en fuerza, en resiliencia. Pero no lo he hecho sola, lo hice también con todas esas mujeres con las que me he encontrado a diario”, comenzó diciendo la cantante sobre su vínculo con el género femenino y lo que la ayudó a sanar.

Sincera con la prensa y con sus seguidores, la barranquillera reveló que las 16 canciones que componen este disco narran, en su mayoría, cómo fue lo que atravesó en los últimos años y que es 100% autorreferencial. Cabe destacar que la separación con su marido Gerard Piqué se volvió eco en los medios de todo el mundo a raíz de las infidelidades del futbolista y las internas familiares que la cantante reveló en sus canciones.

“Mientras aullaba como una loba herida, también mi público me hablaba, me decía cosas. A partir de ahí fui sanando”, aseguró Shakira quien confesó haber estado un poco mal de salud. Y sumó: “Fue difícil empezar este álbum. Fue difícil porque estaba rota. Meterme en el estudio, a trabajar en ‘Monotonía’, que recuerdo fue la primera canción que salió, cuando sentía que tenía un hueco en la mitad del pecho. Y, por eso, esa es la imagen del vídeo: se me ve caminando por la calle con un agujero”, comentó la arista.

También aclaró que para el videoclip del otro single “Te felicito”, cuando ella baila como robot también hace alusión al estado emocional que estaba transitando en ese momento. Además, la artista habló del empoderamiento femenino y lo que ella logró con su música para el resto de las mujeres.

“Yo creo que la mujer, en muchos sentidos, tiene una cierta superioridad, pero… Nos hicieron creer históricamente que no, que somos las culpables de todo”, afirmó la cantante y se preguntó: “¿Quién dijo cómo tenemos que sanar? ¿Quién le dice a uno cómo tiene que curarse las heridas? Y las niñas de hoy en día lo saben. Lo saben. Nos hicieron creer que éramos más frágiles de lo que somos realmente. Y no lo somos”, reafirmó.

