La cacería de opositores por parte del régimen de Maduro en Colombia y Chile (VIDEO)

A una casa en un sector residencial de Cúcuta llegaron varios desertores de las Fuerzas Militares venezolanas el pasado 13 de diciembre de 2023. Sin armas, sin dinero y sin ningún respaldo se reunieron para planear cómo derrocar el régimen de Nicolás Maduro.

La idea tenía más de quijotesco que de realidad. Pero lo que no sabían era que el régimen conocía de sus intenciones. Por eso se desató una violenta cacería que no ha respetado fronteras y habría llevado a la inteligencia militar venezolana a violar la soberanía de Colombia y de Chile, Y a aliarse con organizaciones criminales como el ELN y el Tren de Aragua.

Hasta ahora, los objetivos de esa persecución han sido tres hombres señalados por el régimen de ser conspiradores: El capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana; el teniente Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en Santiago de Chile por miembros del Tren de Aragua que estarían al servicio de la inteligencia venezolana, y el líder estudiantil opositor Pablo Parada, quien hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá por una organización criminal que estaría al servicio del régimen.

Con documentos secretos y las voces de los propios protagonistas, Noticias Caracol reconstruyó sus historias.

Uno de los asistentes a la reunión de Cúcuta habló con este noticiero desde la clandestinidad y pidió omitir su identidad por razones de seguridad:

”Me comunica el capitán Heredia, me llama y me dice que tengo una labor. ¿Qué pasó? Esto y lo otro. Vamos a reunirnos. Yo me dirijo a Norte de Santander. Tengo una reunión donde me efectúan la planificación de una operación militar llamada “Venezuela Libre”, la cual se explicaba que iba a ser la toma del Estado Táchira, de la brigada del Ejército y del batallón vigésimo (SIC) primero de infantería de selva. Acontece que yo veo la planificación, veo todo, veo absolutamente todo, pero hay cosas que a mí no me gustan. ¿Cómo qué? Yo veo la planificación en una mesa estratégica militar. Y digo no, pero esto no está bien”.

Además de este exmilitar venezolano, a la cita llegaron el capitán Ángelo Heredia, el teniente Ronald Ojeda y otros desertores. Los dos oficiales, Heredia y Ojeda, con antecedentes golpistas, habían huido de Venezuela hace varios años después de fugarse de una cárcel militar. Siguieron en contacto, aunque tomaron caminos distintos antes de la conspiración de Cúcuta.

Empezamos con la historia del capitán Ángelo Heredia

En septiembre de 2022 Noticias Caracol habló con Heredia, quien después de permanecer dos años en Colombia, contó por qué él y otros exmilitares decidieron salir hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. La travesía quedó documentada en varios videos.

“Una vez gana Petro a mí me informan que tenía que salir del país porque si existía un cambio de las autoridades de inteligencia y gubernamentales lo más seguro es que me fuesen a capturar o para extraditarme o para interrogarme”, explicó Heredia en su momento.

La siguiente noticia del capitán fue en diciembre de 2023, un año después de nuestra entrevista. Había regresado a Colombia para asistir a la reunión en Cúcuta con sus antiguos amigos de armas. Pero las cosas no salieron bien, según lo relató el militar que nos habló desde la clandestinidad. Cuenta que tras la reunión de diciembre pasado en Cúcuta, les advirtió a Heredia y a Ojeda de los riesgos de cruzar hacia Venezuela.

“Él y Ronald Ojeda se van hasta la frontera del Norte de Santander. Cuando llegan a la frontera yo les digo: ‘no lo hagan. Si ustedes van a querer pasar ahorita pasen vestidos con chancletas, vendan café, pónganse un sombrero, lleven sol, pónganse negros porque están blancos, se ven que tienen dinero. Pasen necesidad y ustedes van a pasar’. Y no, ellos se pusieron a meterse en la trocha”, relató el exmilitar.

Desatendieron la advertencia y fueron emboscados. En ese episodio, Heredia, según sus compañeros, fue secuestrado por integrantes del ELN que lo entregaron a hombres de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, DGCIM.

“Ojeda sale corriendo y queda… tomaron a Ángelo, le hicieron unos disparos y agarraron a Ángelo Heredia. Lo cogen los elenos y el Ejército. Él está en el lado de Colombia, de Colombia, y a él lo toman en la trocha de Colombia y lo pasan al lado de Venezuela y lo entregan a la guardia”, aseguró.

