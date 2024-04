María Corina Machado pide a Noruega extremar apoyo para garantizar presidenciales libres en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado pidió a Noruega -país mediador en las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición mayoritaria- extremar su apoyo para garantizar que en el país caribeño se celebren, el próximo 28 de julio, unas presidenciales “libres y justas“, según una comunicación difundida este lunes.

La carta, dirigida al primer ministro noruego, Jonas Gahr, tiene el objetivo de exhortar a su Gobierno, en “su calidad de facilitador del proceso de diálogo y negociación entre actores políticos de Venezuela, a extremar los recursos diplomáticos a su disposición” para que el acuerdo de Barbados -firmado por ambas partes en octubre, que establece garantías electorales- sea “cumplido integralmente“.

En la comunicación, con fecha de este domingo, Machado, ganadora de las primarias opositoras del pasado octubre, aseguró que el acuerdo “ha sido integralmente violado por parte del régimen que preside Nicolás Maduro“.

La exdiputada liberal, convertida en candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -principal coalición opositora- tras vencer en las primarias, anunció recientemente la decisión de este bloque de nombrar a la historiadora Corina Yoris como aspirante a los venideros comicios ante la inhabilitación que le impide competir por cargos públicos en estas y otras elecciones hasta 2036.

Sin embargo, prosiguió, el “régimen impidió también la inscripción de la candidatura” de Yoris, cuando “no hay ninguna causa política o legal que impida” su inscripción.

Machado denunció que el jefe de Estado “ha buscado impedir, por todas las vías“, su “participación como candidata presidencial“, a pesar de que el acuerdo de Barbados establece -señaló- que “cada parte pudiera escoger libremente” a su abanderado, además de “garantías electorales para todos los actores que participen en dichas elecciones” y la “promoción de un clima político favorable“.

Entre las “violaciones más flagrantes del acuerdo“, Machado mencionó la ratificación de su inhabilitación en enero por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la detención de “al menos ocho personas vinculadas” a su partido, Vente Venezuela (VV), y la calificación por parte de Maduro de esta formación como organización “terrorista“.

“Para acusarnos, han forjado pruebas y forzado a algunos detenidos a acusar a sus propios compañeros de falsas conspiraciones armadas“, dijo la opositora, quien alertó que equipos de su país “corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas” y que ella misma “podría ser objeto de una detención injustificada“.

El martes, la PUD informó de la inscripción, de manera provisional, de Edmundo González Urrutia, quien podrá ser sustituido a partir de este 1 de abril, siempre y cuando no cuente con ninguna sanción administrativa o impedimento que contemple la ley, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) admita la candidatura que lo suple.

Machado afirmó este domingo que el cronograma electoral de los comicios presidenciales establece la sustitución de candidatos hasta diez días antes del proceso, por lo que pidió confianza a sus seguidores. EFE

I sent this letter yesterday to Mr. Prime Minister of Norway, H.E @jonasgahrstore, regarding the recent events in Venezuela and the importance of the international community supporting us in our effort to achieve free and fair presidential elections this year.

We still have… pic.twitter.com/buR6rrWumk

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 1, 2024