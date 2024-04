VIDEO: Hallaron a 23 inmigrantes ilegales escondidos en la plataforma de un tráiler en Texas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Al menos 23 inmigrantes ilegales fueron hallados escondidos en el piso de la plataforma de un tráiler en el condado de La Salle, en Texas, sin la debida autorización ni ventilación.

Por EVTV Online

El hallazgo se produjo el viernes, cuando el conductor de un camión tractor blanco que arrastraba un remolque de plataforma en la IH35 “no se detuvo para una inspección de seguridad de vehículos comerciales del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés)”, informó Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas – Región Sur en X.

Olivarez detalló que, después de una breve persecución, el conductor se detuvo a una milla al norte del área de descanso del condado de La Salle y huyó del vehículo a pie, y luego fue así como los policías y los socios de las agencias policiales descubrieron a los 23 inmigrantes.

El grupo de 23 inmigrantes ilegales incluía 15 hombres, seis mujeres y dos menores de México, Honduras y Guatemala. “Un inmigrante ilegal fue tratado por deshidratación y transportado a un hospital local. Los 23 fueron referidos a la Patrulla Fronteriza”, añadió el portavoz.

