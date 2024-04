Luis Font, el exintegrante de “Locomía” canta en el metro para sobrevivir: He descubierto un mundo que desconocía (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luis Font fue uno de los cantantes y bailarines españoles que formó parte de la agrupación musical; de hecho, él, junto a su hermano Xavier, fueron los fundadores de “Locomía”. Pese a su fama de hace más de 30 años, Luis sorprendió al revelar que ahora se dedica a cantar en las calles de la capital española para poder vivir.

Por La Vibra

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“Tuve miedo los primeros días, tuve la sensación de miedo escénico, y mira que nunca lo he tenido y que he cantado delante de 50 mil personas. La gente me ayuda no solo con algunas monedas, sino mostrándose su cariño y su admiración. Me dicen que yo puedo. Y es verdad, si se quiere, se puede”, contó el músico en una entrevista para el programa ‘Socialité’.

“He descubierto un mundo que desconocía, donde me he reencontrado con la música y con el público. He encontrado un montón de ángeles que me siguen ayudando. No puedo dejar de ser quién soy, mi esencia es esta, soy este y siempre lo voy a ser, en el metro o donde sea”, agregó el cantante en la charla.