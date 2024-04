Alerta en Dubái: fuertes lluvias inundan pista de aterrizaje en aeropuerto, metro y carreteras (VIDEOS)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Unas fuertes lluvias afectaron este martes al funcionamiento de los aeropuertos de Dubái, que interrumpieron temporalmente sus operaciones por la inundación de las pistas, así como de las carreteras de acceso.

Dubai Airports, la gestora de los aeropuertos del emirato, emitió hoy una alerta en la que anunciaba que “las operaciones continúan viéndose significativamente interrumpidas en el aeropuerto internacional de Dubái debido a las fuertes lluvias e inundaciones” de esta jornada.

En la nota, la compañía afirmó que “debido a la intensa tormenta, las operaciones se suspendieron temporalmente durante 25 minutos esta tarde”, pero remarcó que, tras este parón, las operaciones se reiniciaron lentamente y en estos momentos “se encuentran en modo de recuperación”.

“Un total de 21 vuelos de ida y 24 de llegada han sido cancelados desde las 12:02 hora local (08:02 GMT) de esta mañana, y tres vuelos fueron desviados a otros aeropuertos vecinos”, informó.

Asimismo, destacó que “hay importantes inundaciones en las carreteras de acceso alrededor de Dubái que conducen al aeropuerto”, y anunció que “los pronósticos meteorológicos actuales indican que el tiempo inestable seguirá causando retrasos y perturbaciones hasta las primeras horas de la mañana del miércoles, 17 de abril”.

Por todo ello, desde Dubai Airports activaron los equipos de respuesta para trabajar estrechamente con aerolíneas y otros socios de servicios con el objetivo de “restablecer las operaciones normales lo antes posible y minimizar las molestias” a los pasajeros.

Dubai metro station flooded with rain water today. How will non-Pakis react to this? pic.twitter.com/ySsw2x2E22

— Durdana Najam ?????? ??? (@durdananajam) April 16, 2024